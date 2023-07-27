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Ревнивый россиянин вырезал глаза сожительнице и отрезал себе пенис

Мужчина имеет психические заболевания

27 июля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Дагестане мужчина убил сожительницу и вырезал ей глаза, сообщает РЕН ТВ.

По информации регионального МВД, 25 июля злоумышленник, имеющий психзаболевания и состоящий на учете в ПНД, из ревности ударил возлюбленную по голове тупым предметом, затем нанес ей множественные удары ножом, а потом серьезно ранил и себя.

"По предварительным данным, после убийства мужчина вырезал жертве глаза и отрезал свой половой орган. Его госпитализировали", – отмечает издание.

Накануне в Барнауле перенесли суд по делу мужчины, который задушил бывшую жену и спрятал тело на крыше дома.

Комментарии 10

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Гость

11:58:51 27-07-2023

россиянин или тожероссиянин? дело в Дагестане происходило.

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Гость

12:14:56 27-07-2023

На ритуал похоже... Только странный какой-то...

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Гость

12:16:04 27-07-2023

Россиянин есть россиянин, в каком бы субъекте федерации он не жил.

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Земляк

12:17:06 27-07-2023

Кому нужна эта новость?

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Гость

12:28:40 27-07-2023

Земляк (12:17:06 27-07-2023) Кому нужна эта новость?... Таким же извращенцам

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Гость

16:20:47 27-07-2023

Земляк (12:17:06 27-07-2023) Кому нужна эта новость?... Барнаульцам!

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Гость

12:27:47 27-07-2023

Мужчина имеет психические заболевания---- а та, что с ним при этом жила, нормальная штоли?!

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Гость

12:48:34 28-07-2023

Гость (12:27:47 27-07-2023) Мужчина имеет психические заболевания---- а та, что с ним пр... за кого отдали замуж, с тем и жила

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Гость

13:11:33 27-07-2023

Зачем вы такие новости выискиваете?

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Каждый 4-й в Мире - Псих. ООН

15:02:17 27-07-2023

Сейчас, пока, каждый 4-й в Мире - Псих. ООН

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