Ревнивый россиянин вырезал глаза сожительнице и отрезал себе пенис

Мужчина имеет психические заболевания

27 июля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Дагестане мужчина убил сожительницу и вырезал ей глаза, сообщает РЕН ТВ.

По информации регионального МВД, 25 июля злоумышленник, имеющий психзаболевания и состоящий на учете в ПНД, из ревности ударил возлюбленную по голове тупым предметом, затем нанес ей множественные удары ножом, а потом серьезно ранил и себя.

"По предварительным данным, после убийства мужчина вырезал жертве глаза и отрезал свой половой орган. Его госпитализировали", – отмечает издание.

Накануне в Барнауле перенесли суд по делу мужчины, который задушил бывшую жену и спрятал тело на крыше дома.