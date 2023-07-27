Ревнивый россиянин вырезал глаза сожительнице и отрезал себе пенис
Мужчина имеет психические заболевания
27 июля 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Дагестане мужчина убил сожительницу и вырезал ей глаза, сообщает РЕН ТВ.
По информации регионального МВД, 25 июля злоумышленник, имеющий психзаболевания и состоящий на учете в ПНД, из ревности ударил возлюбленную по голове тупым предметом, затем нанес ей множественные удары ножом, а потом серьезно ранил и себя.
"По предварительным данным, после убийства мужчина вырезал жертве глаза и отрезал свой половой орган. Его госпитализировали", – отмечает издание.
Накануне в Барнауле перенесли суд по делу мужчины, который задушил бывшую жену и спрятал тело на крыше дома.
11:58:51 27-07-2023
россиянин или тожероссиянин? дело в Дагестане происходило.
12:14:56 27-07-2023
На ритуал похоже... Только странный какой-то...
12:16:04 27-07-2023
Россиянин есть россиянин, в каком бы субъекте федерации он не жил.
12:17:06 27-07-2023
Кому нужна эта новость?
12:28:40 27-07-2023
Земляк (12:17:06 27-07-2023) Кому нужна эта новость?... Таким же извращенцам
16:20:47 27-07-2023
Земляк (12:17:06 27-07-2023) Кому нужна эта новость?... Барнаульцам!
12:27:47 27-07-2023
Мужчина имеет психические заболевания---- а та, что с ним при этом жила, нормальная штоли?!
12:48:34 28-07-2023
Гость (12:27:47 27-07-2023) Мужчина имеет психические заболевания---- а та, что с ним пр... за кого отдали замуж, с тем и жила
13:11:33 27-07-2023
Зачем вы такие новости выискиваете?
15:02:17 27-07-2023
Сейчас, пока, каждый 4-й в Мире - Псих. ООН