Рейсы между Барнаулом и Сочи задерживаются до глубокой ночи

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на работу, что привело к переносу более 20 рейсов

07 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пассажиры рейсов между Барнаулом и Сочи столкнулись с масштабными задержками. 7 октября аэропорт Сочи ввел временные ограничения на работу, что привело к переносу более 20 рейсов, следует из данных сайта аэропорта.

Согласно онлайн-табло, рейс из Барнаула в Сочи, запланированный на 10:55, был перенесен на 01:15 8 октября.

При этом в системе отображается время вылета 16:50 по местному времени (20:50 по барнаульскому), что создает путаницу у пассажиров.

Кроме того, задержки зафиксированы на направлениях в Киров, Саратов, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Нижнекамск, Пермь, Орск и Екатеринбург, а также на международных рейсах в Абу-Даби и Стамбул.