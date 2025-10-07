Рейсы между Барнаулом и Сочи задерживаются до глубокой ночи
Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на работу, что привело к переносу более 20 рейсов
07 октября 2025, 20:00, ИА Амител
Пассажиры рейсов между Барнаулом и Сочи столкнулись с масштабными задержками. 7 октября аэропорт Сочи ввел временные ограничения на работу, что привело к переносу более 20 рейсов, следует из данных сайта аэропорта.
Согласно онлайн-табло, рейс из Барнаула в Сочи, запланированный на 10:55, был перенесен на 01:15 8 октября.
При этом в системе отображается время вылета 16:50 по местному времени (20:50 по барнаульскому), что создает путаницу у пассажиров.
Кроме того, задержки зафиксированы на направлениях в Киров, Саратов, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Нижнекамск, Пермь, Орск и Екатеринбург, а также на международных рейсах в Абу-Даби и Стамбул.
20:14:13 07-10-2025
А так хочется там отдохнуть в пиджаках с отливом.
21:32:31 07-10-2025
Гость (20:14:13 07-10-2025) А так хочется там отдохнуть в пиджаках с отливом. ... Вы в пиджаке в море-то не залазьте. Мазут не отстирывается.
🤣