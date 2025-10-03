Соцсети: барнаульцы застряли в аэропорту Сочи из-за беспилотной опасности

Со слов очевидцев, рейс переносили уже три раза

03 октября 2025, 10:05, ИА Амител

Коллапс в аэропорту Сочи / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула не могут вернуться домой из Сочи. Как рассказали пассажиры рейса авиакомпании Nordwind, вылет три раза переносили из-за запрета Росавиации. Об этом сообщает "В курсе 22".

По предварительным данным, самолет Барнаул – Сочи отправится в 09:00 по московскому времени.

«Мы не можем вылететь из Сочи в Барнаул по причине запрета Росавиации. Пока обещают вылет в 09:00 по Москве, прилетаем в 17:35 по местному времени», – рассказала жительница краевой столицы.

Также она уточнила, в аэропорту города-курорта задержали десятки рейсов. Пассажиров размещают по гостиницам.