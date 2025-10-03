Соцсети: барнаульцы застряли в аэропорту Сочи из-за беспилотной опасности
Со слов очевидцев, рейс переносили уже три раза
03 октября 2025, 10:05, ИА Амител
Жители Барнаула не могут вернуться домой из Сочи. Как рассказали пассажиры рейса авиакомпании Nordwind, вылет три раза переносили из-за запрета Росавиации. Об этом сообщает "В курсе 22".
По предварительным данным, самолет Барнаул – Сочи отправится в 09:00 по московскому времени.
«Мы не можем вылететь из Сочи в Барнаул по причине запрета Росавиации. Пока обещают вылет в 09:00 по Москве, прилетаем в 17:35 по местному времени», – рассказала жительница краевой столицы.
Также она уточнила, в аэропорту города-курорта задержали десятки рейсов. Пассажиров размещают по гостиницам.
«Потом пришла СМС, что еще и беспилотная опасность объявлена. Так что для тех, кто собирается лететь из Барнаула в Сочи, однозначно будет задержка рейса», – добавила очевидица.
10:08:06 03-10-2025
нам то что?
16:26:16 03-10-2025
Гость (10:08:06 03-10-2025) нам то что?... Улететь не могут несколько сотен человек. У всех есть родственники, которые волнуются. Поэтому достоверная информация о ситуации не лишняя.
22:34:00 03-10-2025
Гость (16:26:16 03-10-2025) Улететь не могут несколько сотен человек. У всех есть родств... все уже тыщц раз созвонились и поговорили, кому нужно. а тут эфир засорять и запугивать людей зачем??!!
10:09:05 03-10-2025
Ну и сидите спокойно и не нойте, люди работают над решением вопроса.
Если невмоготу - напишите жалобу в ООН на террористическую деятельность деятелей из 404.
10:14:27 03-10-2025
Хорошо, что нам пенсионерам по Сочам не летать.
10:28:31 03-10-2025
Какое нынче наказание за публичное исполнение песни:
Разгорится и погаснет в ночи
Безвоздушная тревога
?
Штраф или срок?
10:29:20 03-10-2025
Отдыхайте дальше, раз вам прям невмочь надо куда-то переться отдохнуть.
10:58:01 03-10-2025
Люди идиоты , в этом сочи постоянная угоза бесптлотников, но народ туда щемиться даже с грудничками.
11:44:23 03-10-2025
Что хотели, то и получили, сидите, ждите у моря погоды.
12:12:24 03-10-2025
Надо было на Алтае отдыхать.
Чуть дороже конечно, зато самолёты по расписанию летают.
А не вот это вот всё как сейчас.
22:36:06 03-10-2025
Гость (12:12:24 03-10-2025) Надо было на Алтае отдыхать.Чуть дороже конечно, зато са... какое дороже? мы на автодоме на базе за 2500 сутки (с электр) или 1200 сутки без электр. (к у нас газ и батареи чолнечные) с места месяц жили! где дорого то? ну да автодом купили за 6 млн. , но мы богатые)
23:27:06 03-10-2025
Гость (22:36:06 03-10-2025) какое дороже? мы на автодоме на базе за 2500 сутки (с электр... Чолнечные батареи только богатые себе позволить в состоянии. Беднота солнечные батареи юзает.
12:22:16 03-10-2025
Валдайский форум в Сочи притягивает дроны.
12:37:05 03-10-2025
Опять отписались те, кто дальше соседней деревни нигде не бывал)
Прям проблема- задержка рейса, вернутся отдохнувшими, с новыми впечатлениями и массой положительных эмоций.
А вы продолжайте сидеть в своем болотце)
13:22:03 03-10-2025
Гость (12:37:05 03-10-2025) Опять отписались те, кто дальше соседней деревни нигде не бы... Болотце это у вас будет, когда Ковш засыпят.
14:39:56 03-10-2025
Гость (12:37:05 03-10-2025) Опять отписались те, кто дальше соседней деревни нигде не бы... А зачем тогда жительница краевой столицы, очевидица об этом рассказывает всем нам? нам на то что она отдохнувшая не может улететь н...ть
15:57:51 03-10-2025
Гость (14:39:56 03-10-2025) А зачем тогда жительница краевой столицы, очевидица об этом ... пусть ниприлитает
18:59:24 03-10-2025
Недавно вернулся с отдыха в Италии. Нет там никакой опасности. Вот почему у нас не так?
22:36:50 03-10-2025
Гость (18:59:24 03-10-2025) Недавно вернулся с отдыха в Италии. Нет там никакой опасност... смотря с какой стороны лететь