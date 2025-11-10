Родители жалуются на исчезновение вакцины от ротавируса в восьми регионах России
Вакцина не входит в Национальный календарь профилактических прививок
10 ноября 2025, 07:18, ИА Амител
В ряде российских регионов наблюдается дефицит вакцины от ротавирусной инфекции "Рота-V-Эйд", сообщили "Известия". Препарат либо полностью отсутствует, либо остался в ограниченном количестве в государственных и частных медучреждениях Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Челябинской областей, а также в Краснодарском крае и Татарстане.
В поликлиниках объясняют ситуацию тем, что вакцина не входит в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому закупка осуществляется на усмотрение региональных властей.
«В поликлиниках вакцины нет, но она должна быть в частных клиниках», – сообщили журналистам на стойке информации одной из воронежских медорганизаций.
В компании "Фарм Эйд", которая занимается поставками "Рота-V-Эйд" в России, отметили, что препарат направляют во все регионы страны. Однако в некоторых из них закупки действительно проводят только коммерческие клиники. В каких именно субъектах действует это ограничение, в компании не уточнили.
10:03:22 10-11-2025
Голикова сказала что подорожник надо прикладывать
11:11:41 10-11-2025
боже мой, совсем с ума сошли, на каждый чих теперь будут детей своих травить
15:27:34 10-11-2025
Гость (11:11:41 10-11-2025) боже мой, совсем с ума сошли, на каждый чих теперь будут дет...
Действительно. Вспомните какие были здоровые дети во время оспы, полиомиелита и поголовного туберкулеза. И заметьте, никакого аутизма! Правда были блаженные и прочие дурачки (но все же не аутизм!), но их всегда можно было вывести зимой в лес, чтобы их нянчили волки
17:16:23 10-11-2025
Гость (15:27:34 10-11-2025) Действительно. Вспомните какие были здоровые дети во вре... сравните летальность / последствия оспы, полиомиелита, туберкулеза с летальностью/последствиями ротавирусв и даже той же ветрянки.
11:58:06 10-11-2025
Да с лекарствами вообще какая-то нехорошая ситуация складывается. Сегодня пытался получить лекарство маме , которое она принимает при раке крови, а нет лекарства и неизвестно когда будет Рецепт есть, а получить по нему нечего. И купить его невозможно, нигде нет у нас в городе, замечательно просто, да и цена у него как на крыло от самолета.