Родители жалуются на исчезновение вакцины от ротавируса в восьми регионах России

Вакцина не входит в Национальный календарь профилактических прививок

10 ноября 2025, 07:18, ИА Амител

Медучреждения обеспечены необходимым количеством вакцины / Фото: из архива amic.ru

В ряде российских регионов наблюдается дефицит вакцины от ротавирусной инфекции "Рота-V-Эйд", сообщили "Известия". Препарат либо полностью отсутствует, либо остался в ограниченном количестве в государственных и частных медучреждениях Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Челябинской областей, а также в Краснодарском крае и Татарстане.

В поликлиниках объясняют ситуацию тем, что вакцина не входит в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому закупка осуществляется на усмотрение региональных властей.

«В поликлиниках вакцины нет, но она должна быть в частных клиниках», – сообщили журналистам на стойке информации одной из воронежских медорганизаций.

В компании "Фарм Эйд", которая занимается поставками "Рота-V-Эйд" в России, отметили, что препарат направляют во все регионы страны. Однако в некоторых из них закупки действительно проводят только коммерческие клиники. В каких именно субъектах действует это ограничение, в компании не уточнили.

