Росгвардейцы спасли жителя Бийска в предынфарктном состоянии
Мужчине стало плохо посреди загородной трассы
22 сентября 2025, 13:28, ИА Амител
Бийские росгвардейцы фактически спасли жизнь мужчине, которому стало плохо прямо на загородной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.
Офицеры ехали в командировку, когда заметили у дороги машину с женщиной, активно зовущей на помощь. В салоне автомобиля находился ее супруг – он не двигался и жаловался на сильное головокружение и боли в сердце.
Ситуация оказалась крайне опасной. Рядом с бойцами случайно был и фельдшер медчасти спецподразделения, который осмотрел пострадавшего и предположил предынфарктное состояние. Медлить было нельзя, поэтому росгвардейцы приняли решение сопровождать автомобиль до ближайшей больницы в селе Троицкое. По пути они связались с врачами и сообщили о состоянии мужчины.
На месте спецназовцы помогли перенести бийчанина на каталку и передали его медикам. В Росгвардии подчеркнули, что именно оперативность действий позволила избежать тяжелых последствий.
13:49:01 22-09-2025
Вчера проезжали мимо
Мужик лежал на поле
Не понятно скатились вниз или ехали вдоль трассы по скошенному полю.
Людей мног остановилось. Помощь оказывали, в скорую звонили.
Росгвардейцев не видели
Может потом приехали?
Главное что спасли мужика. А кто там был , росгвардейцы или труженники, не важно.