Росгвардейцы спасли жителя Бийска в предынфарктном состоянии

Мужчине стало плохо посреди загородной трассы

22 сентября 2025, 13:28, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бийские росгвардейцы фактически спасли жизнь мужчине, которому стало плохо прямо на загородной трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

Офицеры ехали в командировку, когда заметили у дороги машину с женщиной, активно зовущей на помощь. В салоне автомобиля находился ее супруг – он не двигался и жаловался на сильное головокружение и боли в сердце.

Ситуация оказалась крайне опасной. Рядом с бойцами случайно был и фельдшер медчасти спецподразделения, который осмотрел пострадавшего и предположил предынфарктное состояние. Медлить было нельзя, поэтому росгвардейцы приняли решение сопровождать автомобиль до ближайшей больницы в селе Троицкое. По пути они связались с врачами и сообщили о состоянии мужчины.

На месте спецназовцы помогли перенести бийчанина на каталку и передали его медикам. В Росгвардии подчеркнули, что именно оперативность действий позволила избежать тяжелых последствий.