Покупать букет лучше за один-два дня до торжества или утром в праздничный день

26 февраля 2026, 17:05, ИА Амител

Букет, цветы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

При выборе цветов необходимо учитывать их состояние. Листва и бутоны должны быть плотными и свежими, без следов увядания или повреждений. Особенно важно обратить внимание на срез стебля: его светлый цвет свидетельствует о хорошем уходе за цветами. Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«Свежесть — важнейший критерий при покупке цветов. Листва и бутоны должны быть ярко-зелеными, без признаков увядания или дефектов. Светлый срез стебля также указывает на правильное хранение цветов», — сообщили в ведомстве.

Некоторые цветы, такие как лилии и определенные сорта гиацинтов, обладают сильным ароматом, который может вызвать дискомфорт или аллергические реакции.

Специалисты рекомендуют выбирать цветы, сохраняющие свежесть после срезания. Например, хризантемы, герберы и альстромерии остаются красивыми даже без воды.

«Для того чтобы цветы не завяли к празднику, лучше приобретать их за один-два дня. Если покупка запланирована на день торжества, посетите магазин утром, когда привозится свежий товар. Вечером перед праздником храните цветы в прохладном месте, а после покупки немедленно поместите их в воду», — пояснили в Роскачестве.

В ведомстве рекомендуют покупать цветы только в специализированных магазинах. Здесь поддерживается оптимальный уровень температуры и влажности, что предотвращает быстрое увядание. На рынках и в неорганизованных торговых точках нет гарантий правильного хранения цветов.

Ранее эксперты определили самое доступное пляжное направление для россиян на 8 Марта.