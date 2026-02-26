26 февраля 2026, 13:57, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Сотрудник имеет полное право не отвечать на звонки руководства и коллег вне рабочего времени, сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт сослалась на трудовое законодательство РФ: рабочее время — это строго определенный период, когда сотрудник исполняет обязанности и соблюдает внутренние правила организации, а все остальное считается личным временем.

«Однако многие работодатели ожидают, что сотрудник будет доступен по первому звонку вечером, в выходной или даже в отпуске», — отметила Ганькина.

По закону привлечь сотрудника к работе вне графика можно лишь в исключительных случаях — при соблюдении ряда условий: наличие письменного согласия работника, повышенная оплата труда или официальное оформление через приказ, дополнительное соглашение и т. п.

Ганькина подчеркнула, что сам факт звонка или сообщения от начальника не нарушает закон, но сотрудник вправе не отвечать, если рабочий день завершен.

При этом есть исключения — профессии, где необходимость быть на связи вне стандартного графика прописана в трудовом договоре.

«Это касается, например, специалистов IT‑поддержки, работников аварийных и экстренных служб, дежурных врачей и других аналогичных профессий. Но даже в этих случаях закон требует четко прописать условия: режим дежурства, ненормированный рабочий день или иной формат, разрешенный Трудовым кодексом РФ», — пояснила эксперт.

Если сотрудник регулярно решает рабочие вопросы после смены, это должно быть либо официально закреплено, либо компенсировано — доплатой, отгулами или бонусами.

Ранее юрист предупредила о последствиях постоянного ворчания на работе.