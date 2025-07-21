В Госдуме объяснили, когда отключат WhatsApp в России и почему его давно не заблокировали
По словам депутата, в стране просто не было суверенной альтернативы
21 июля 2025, 12:25, ИА Амител
В России уже несколько дней обсуждают возможную блокировку WhatsApp. Различные эксперты называют и сроки, и поводы, и альтернативы этому мессенджеру. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что все разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов из недружественных стран являются преждевременными.
Когда заблокируют WhatsApp?
Боярский подчеркнул, что разговоры о возможной блокировке WhatsApp начались с "легкой руки коллег, сделавших несколько не самых взвешенных заявлений, которые следом были вольно интерпретированы в СМИ".
Депутат отметил, что есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований российского законодательства.
"Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным", – указал Боярский.
Почему WhatsApp давно не заблокировали?
Боярский отметил, что если бы год назад зашла речь о возможной блокировке или уходе WhatsApp из России, это было бы событие "на грани недопустимого".
"Им пользуются миллионы россиян. Тогда альтернативы отечественной не было", – пояснил парламентарий.
Какие есть альтернативы WhatsApp?
В течение года в России разработали закон о национальной платформе, чтобы "закрыть эту часть нашего национального суверенного цифрового контура".
"Мессенджер Max, которым уже можно пользоваться, который будет развиваться, у него будет множество функций, но он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым все привыкли. И в этой части мы теперь уверены, что есть альтернатива", – указал Боярский.
Депутат подчеркнул, что теперь каждый может решать, каким мессенджером пользоваться, и выбрать тот, где "уютнее и безопаснее".
Ранее первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp в ближайшее время могут запретить в России.
12:34:39 21-07-2025
да закройте его уже и пусть все успокоятся. мне вот вообще пофиг, будет он или нет
12:37:46 21-07-2025
это называется поп гапон и конъюнктурное закопёрство.
тогда будьте последовательны, выбрасывайте свои компьютеры в ГД и переходите на эльбрусы.
в чем проблема?
13:16:12 21-07-2025
Гость (12:37:46 21-07-2025) это называется поп гапон и конъюнктурное закопёрство.тог... Все думцы яблоками надкусанными пользуются.
13:34:40 21-07-2025
Гость (13:16:12 21-07-2025) Все думцы яблоками надкусанными пользуются.... да )) старый номенклатурный подход. их прадеды лично себе еще в 30х годах коммунизм построили. а всем остальным - светлое завтра.
здесь точно также
12:42:44 21-07-2025
Max будет следить за каждым твоим шагом. WhatsApp тоже следит возможно, но данные отправляет американцам. Им это не интересно.
13:27:53 21-07-2025
Гость (12:42:44 21-07-2025) Max будет следить за каждым твоим шагом. WhatsApp тоже следи... Расскажите это иранским политикам и военным, которых израиль отследил перед ударом. "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались"
21:22:41 21-07-2025
ВВП (13:27:53 21-07-2025) Расскажите это иранским политикам и военным, которых израиль... "А ты не воруй"(с)
12:46:48 21-07-2025
Закройте уже госдуму лучше. Она нужна только 450 человекам, а ватсап примерно 45 000 000 человекам в России.
12:54:29 21-07-2025
Почему же почему же. Значит он кому то нужен)
13:25:16 21-07-2025
Ценный депутат Боярский.........
14:09:27 21-07-2025
У меня в вацапе огромная галерея и переписка с 2015 года. Жалко потерять.
В том числе от людей, с кем планирую судиться, кинули на деньги.
Пока не поздно, сделать копию и заверить у нотариуса?
14:11:08 21-07-2025
Кто выбрал депутатом этого запрещалку?
Пусть его выборщикам интернет отключат, чтобы думали головой кого выбирать.
14:15:13 21-07-2025
Как жаль, что Канада- захолустный штат США, которые, решив придушить канадского производителя смартфонов RIM... На тех смартфон ничего нельзя было отследить!
14:24:58 21-07-2025
Хинштейн ютюб отключил.Этот ватсапп отключит.
19:24:22 21-07-2025
А смысл в этом махе? Если всё равно полстраны без интернета неделями сидит... Так что с большей вероятностью мы перейдём на голубиную почту, чем на этот мертворожденный проект от вк.
20:08:06 21-07-2025
По-моему, Барнаул - это единственный в стране город, который несказанно раз отключению ВатсАппа... Почему же так???
21:24:39 21-07-2025
Гость (20:08:06 21-07-2025) По-моему, Барнаул - это единственный в стране город, который... Да это один тут альтернативно одаренный в интернете "с врагами" борется. Тупой, но очень активный.
03:27:16 26-07-2025
"мы теперь уверены, что есть альтернатива", – указал Боярский
Зря уверены, для начала потестируйте не на 3х человеках, а то, даже на выборах все сервера зависали. фантазёры.
07:45:58 12-08-2025
Впн поможет 😂