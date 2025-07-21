По словам депутата, в стране просто не было суверенной альтернативы

21 июля 2025, 12:25, ИА Амител

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

В России уже несколько дней обсуждают возможную блокировку WhatsApp. Различные эксперты называют и сроки, и поводы, и альтернативы этому мессенджеру. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что все разговоры о датах и поводах для блокировки на территории России иностранных сервисов из недружественных стран являются преждевременными.

Когда заблокируют WhatsApp?

Боярский подчеркнул, что разговоры о возможной блокировке WhatsApp начались с "легкой руки коллег, сделавших несколько не самых взвешенных заявлений, которые следом были вольно интерпретированы в СМИ".

Депутат отметил, что есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований российского законодательства.

"Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным", – указал Боярский.

Почему WhatsApp давно не заблокировали?

Боярский отметил, что если бы год назад зашла речь о возможной блокировке или уходе WhatsApp из России, это было бы событие "на грани недопустимого".

"Им пользуются миллионы россиян. Тогда альтернативы отечественной не было", – пояснил парламентарий.

Какие есть альтернативы WhatsApp?

В течение года в России разработали закон о национальной платформе, чтобы "закрыть эту часть нашего национального суверенного цифрового контура".

"Мессенджер Max, которым уже можно пользоваться, который будет развиваться, у него будет множество функций, но он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым все привыкли. И в этой части мы теперь уверены, что есть альтернатива", – указал Боярский.

Депутат подчеркнул, что теперь каждый может решать, каким мессенджером пользоваться, и выбрать тот, где "уютнее и безопаснее".

Ранее первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp в ближайшее время могут запретить в России.