Россельхозбанк создал сервис цифрового подбора средств защиты растений

Это инновационное решение для агросектора

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Россельхозбанк разработал новый сервис подбора средств защиты растений (СЗР) на платформе "Свое Фермерство". Это цифровой инструмент, который помогает находить и выбирать СЗР с учетом выращиваемых культур, климатических особенностей и экономических ожиданий.

Сервис основан на собственной базе применяемости СЗР, включающей более 43 тысяч вариаций. Каждая карточка средства на маркетплейсе "Свое Фермерство" содержит подробную информацию о нормах и фазах применения, допустимых культурах и сроках работ.

Интеллектуальный подбор проводится по трем основным параметрам:

тип культуры (зерновые, масличные, технические и др.);

вид угрозы (сорняки, болезни, вредители);

экономическая эффективность применения.

Система мгновенно формирует подборку препаратов с учетом всех агрономических и экономических параметров, позволяя выбрать оптимальное решение за считанные минуты.

Цифровые инструменты подбора СЗР показали значительный рост спроса – 35% по сравнению с предыдущим годом. На платформе представлено более 60% всех зарегистрированных в России препаратов, что делает ее одним из крупнейших агрегаторов СЗР в стране.

Инструмент, разработанный экспертами РСХБ, отвечает на актуальный запрос аграриев, ведь сложности, возникающие при подборе средств защиты растений, могут стать препятствием в получении хорошего урожая. Аграрии должны учитывать необходимость быстрого принятия решений в критические периоды вегетации, ограниченность времени на обработку культур, фазы развития растений в период обработки, погодные условия, риски неправильного сочетания средств защиты растений и множество других факторов, напрямую влияющих на урожайность.

"Сервис подбора СЗР на платформе "Свое Фермерство" решает ключевую проблему аграриев – сложность выбора эффективных и экономичных схем защиты растений. Теперь фермеры за несколько минут могут подобрать оптимальное решение для обработки и защиты растений от вредителей и болезней, что особенно важно в условиях короткого агрономического окна", – подчеркнула заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

