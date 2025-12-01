Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим

Соглашение позволяет владельцам всех паспортов въезжать без виз для туризма и деловых поездок

01 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россия и Саудовская Аравия совершили важный шаг в укреплении двусторонних отношений, подписав межправительственное соглашение о полной взаимной отмене визовых требований. Церемония подписания прошла в Эр-Рияде на полях Российско-Саудовского делового форума, пишет РИА Новости.

От российской стороны документ подписал вице-премьер Александр Новак. Соглашение предусматривает безвизовый въезд для владельцев всех типов паспортов, что значительно упростит туристические, деловые и гостевые поездки между странами.

Инициатива была одобрена российским правительством еще в ноябре и является логичным продолжением активного развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом.

Ранее Путин подписал указ о безвизовом режиме между Россией и Китаем. Согласно документу, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать в Россию по обычным паспортам и находиться в стране до 30 дней.