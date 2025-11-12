Россия удвоит экспорт газа в Китай благодаря "Силе Сибири"
Это произойдет после того, как в строй введут газопровод
12 ноября 2025, 16:52, ИА Амител
Россия рассчитывает существенно нарастить поставки природного газа в Китай в течение ближайших десяти лет. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт газа в КНР вырастет в два раза, сообщает РИА Новости.
Так, если в 2024 году Россия поставила в Китай 40 млрд кубометров голубого топлива, то в 2035-м планируется поставить уже 80 млрд "кубов".
Существенный рост экспорта произойдет благодаря вводу в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири – 2" с мощностью 50 млрд кубометров в год.
«Газопровод "Сила Сибири" сейчас работает на полную мощность, а газопровод "Сила Сибири – 2" с номинальной мощностью 50 млрд кубометров, как ожидается, начнет наращивать поставки с середины 2030 годов», – говорится в докладе МЭА.
При этом в МЭА не уточнили, когда может быть построена и запущена "Сила Сибири – 2".
Российский газ начал поступать в Поднебесную по "Силе Сибири" в конце 2019 года. Суточные поставки по газопроводу вышли на максимальный уровень в декабре 2024-го.
Ранее сообщалось, что газификация Славгорода и Рубцовска затянулась из-за нехватки газа у "Газпрома".
С 1 июля стоимость природного газа для жителей региона увеличится на 0,82-0,98 рубля за кубический метр. Для большинства потребителей цена вырастет с 8,31 до 9,13 руб./куб. м
И будет Россия своё золото на китайские блестящие стеклянные бусы менять дальше на благо чиновников и депутатов...
Гость (17:11:03 12-11-2025) И будет Россия своё золото на китайские блестящие стеклянные... Гость, к сожалению так и будет. Какое то проклятое время стоит.
Гость (20:10:16 12-11-2025) Гость, к сожалению так и будет. Какое то проклятое время сто... не время проклятое, а ресурсы в руках тех, кто ненавидит страну и россиян. Ничего, скоро все встанет по своим местам.
Гость (17:11:03 12-11-2025) И будет Россия своё золото на китайские блестящие стеклянные... - "И будет Россия своё золото на китайские блестящие стеклянные бусы менять дальше на благо чиновников и депутатов..."------------- Чиновникам бусы, а простому люду, трусы и тапочки.
Надо параллельно газопроводу строить железную дорогу от Бийска до Китая через Монголию. Это выгодней чем через Ледовитый Океан грузы возить. Из Европы в Китай и обратно товар пойдет ж/д дорогой. Россия получит деньги за перевозку и транзит. В Горный Алтай,Монголию, Китай можно на поезде поехать.
Гость (18:50:16 12-11-2025) Надо параллельно газопроводу строить железную дорогу от Бийс... "...В Горный Алтай,Монголию, Китай можно на поезде поехать".
А вы не рассматриваете такой вариант, что поедут ОТТУДА? Всякие там трактористы, шахтеры, колхозники... На купленных в китайском военторге танках?
Кхм... (19:09:52 12-11-2025) "...В Горный Алтай,Монголию, Китай можно на поезде поехать".... зачем им танки-если им будет надо-они просто толпой пешком придут и все...Что им сделаешь?Ничего...
Кхм... (19:09:52 12-11-2025) "...В Горный Алтай,Монголию, Китай можно на поезде поехать".... Они и сейчас могут поехать. Дорога то есть через Монголию. Через Казахстан можно и на поезде. Казахстан только дорогу перекрывает.
Гость (18:50:16 12-11-2025) Надо параллельно газопроводу строить железную дорогу от Бийс... Гость, ты раскатал губу. Строить хотят через Бурятию и Монголию, Алтай иде лесом. Хотеть, это не значит построить.
а в рубцовск удвоит?
Я понимаю ,например Норвегия.Имея и торгуя своими углеводородами,они и живут не в пример нам.Пенсионеры у них самые богатые,социальная составляющая богатая. .А мы почему ,имея во сто крат больше ,просто прозябаем здесь?Кому уходит выручка и доход?