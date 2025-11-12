Это произойдет после того, как в строй введут газопровод

12 ноября 2025, 16:52, ИА Амител

Газовая плита / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Россия рассчитывает существенно нарастить поставки природного газа в Китай в течение ближайших десяти лет. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт газа в КНР вырастет в два раза, сообщает РИА Новости.

Так, если в 2024 году Россия поставила в Китай 40 млрд кубометров голубого топлива, то в 2035-м планируется поставить уже 80 млрд "кубов".

Существенный рост экспорта произойдет благодаря вводу в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири – 2" с мощностью 50 млрд кубометров в год.

«Газопровод "Сила Сибири" сейчас работает на полную мощность, а газопровод "Сила Сибири – 2" с номинальной мощностью 50 млрд кубометров, как ожидается, начнет наращивать поставки с середины 2030 годов», – говорится в докладе МЭА.

При этом в МЭА не уточнили, когда может быть построена и запущена "Сила Сибири – 2".

Российский газ начал поступать в Поднебесную по "Силе Сибири" в конце 2019 года. Суточные поставки по газопроводу вышли на максимальный уровень в декабре 2024-го.

