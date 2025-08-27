Россиян предложили лишать гражданства за изнасилование
Документ уже опубликован в думской электронной базе
27 августа 2025, 15:19, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий прекращение гражданства за совершение любых преступлений против половой неприкосновенности и свободы, вне зависимости от возраста потерпевшего, сообщает РИА Новости.
«В действующем законодательстве лишение гражданства применяется лишь при преступлениях против несовершеннолетних или при наличии отягчающих обстоятельств. Однако аналогичные действия в отношении взрослых на данный момент не являются основанием для прекращения гражданства», – говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы считают, что такой подход избирателен и не отражает реальной общественной опасности преступлений.
Кроме того, законопроект предусматривает лишение гражданства за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
По мнению депутатов, подобные действия нарушают фундаментальные конституционные ценности, право на свободу, личную неприкосновенность, качественную жизнь и человеческое достоинство, а также ведут к криминализации молодежи и росту социальной напряженности.
Законодатели подчеркивают, что иностранцы, осужденные после получения российского паспорта за упомянутые выше преступления, фактически демонстрируют игнорирование принципов российского общества и законодательства, что делает невозможным сохранение за ними гражданства РФ.
Ранее мигранта обвинили в изнасиловании девушки из Барнаула, поехавшей с ним в новосибирский лес "попить пиво".
15:36:04 27-08-2025
И высаживать на льдину в Арктике - тогда имеет смысл.
15:38:34 27-08-2025
сначала 20 на урановых рудниках - а потом да, лишение и граждантсва и детородных органов.
16:18:41 27-08-2025
Musik (15:38:34 27-08-2025) сначала 20 на урановых рудниках - а потом да, лишение и граж... на урановых рудниках высокооплачиваемая работа и очередь из желающих устроиться, болезный
16:47:52 27-08-2025
Гость (16:18:41 27-08-2025) на урановых рудниках высокооплачиваемая работа и очередь из ... знаю пяток мест - на территоию по добру с опоясывающим свинцовым гульфиком весом в полтонны заходить надо.
велкам, обращайтесь!
15:52:42 27-08-2025
Хотелось бы, чтобы в названии новости уточнили, что речь идет о "новых россиянах", у которых гражданство приобретенное, а не полученное при рождении. Лишать гражданства тех, кто родился в России противоречит нынешней конституции. Так что, так скажем "коренные носильники" без гражданства не останутся, к сожалению.
18:18:14 27-08-2025
ыть (15:52:42 27-08-2025) Хотелось бы, чтобы в названии новости уточнили, что речь иде... Про Терешкову слыхал ?