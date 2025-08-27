Россиян предложили лишать гражданства за изнасилование

Документ уже опубликован в думской электронной базе

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий прекращение гражданства за совершение любых преступлений против половой неприкосновенности и свободы, вне зависимости от возраста потерпевшего, сообщает РИА Новости.

«В действующем законодательстве лишение гражданства применяется лишь при преступлениях против несовершеннолетних или при наличии отягчающих обстоятельств. Однако аналогичные действия в отношении взрослых на данный момент не являются основанием для прекращения гражданства», – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что такой подход избирателен и не отражает реальной общественной опасности преступлений.

Кроме того, законопроект предусматривает лишение гражданства за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

По мнению депутатов, подобные действия нарушают фундаментальные конституционные ценности, право на свободу, личную неприкосновенность, качественную жизнь и человеческое достоинство, а также ведут к криминализации молодежи и росту социальной напряженности.

Законодатели подчеркивают, что иностранцы, осужденные после получения российского паспорта за упомянутые выше преступления, фактически демонстрируют игнорирование принципов российского общества и законодательства, что делает невозможным сохранение за ними гражданства РФ.

