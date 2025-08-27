НОВОСТИОбщество

Россиян предложили лишать гражданства за изнасилование

Документ уже опубликован в думской электронной базе

27 августа 2025, 15:19, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий прекращение гражданства за совершение любых преступлений против половой неприкосновенности и свободы, вне зависимости от возраста потерпевшего, сообщает РИА Новости.

«В действующем законодательстве лишение гражданства применяется лишь при преступлениях против несовершеннолетних или при наличии отягчающих обстоятельств. Однако аналогичные действия в отношении взрослых на данный момент не являются основанием для прекращения гражданства», – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что такой подход избирателен и не отражает реальной общественной опасности преступлений.

Кроме того, законопроект предусматривает лишение гражданства за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

По мнению депутатов, подобные действия нарушают фундаментальные конституционные ценности, право на свободу, личную неприкосновенность, качественную жизнь и человеческое достоинство, а также ведут к криминализации молодежи и росту социальной напряженности.

Законодатели подчеркивают, что иностранцы, осужденные после получения российского паспорта за упомянутые выше преступления, фактически демонстрируют игнорирование принципов российского общества и законодательства, что делает невозможным сохранение за ними гражданства РФ.

Ранее мигранта обвинили в изнасиловании девушки из Барнаула, поехавшей с ним в новосибирский лес "попить пиво".

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:36:04 27-08-2025

И высаживать на льдину в Арктике - тогда имеет смысл.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:38:34 27-08-2025

сначала 20 на урановых рудниках - а потом да, лишение и граждантсва и детородных органов.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:41 27-08-2025

Musik (15:38:34 27-08-2025) сначала 20 на урановых рудниках - а потом да, лишение и граж... на урановых рудниках высокооплачиваемая работа и очередь из желающих устроиться, болезный

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:47:52 27-08-2025

Гость (16:18:41 27-08-2025) на урановых рудниках высокооплачиваемая работа и очередь из ... знаю пяток мест - на территоию по добру с опоясывающим свинцовым гульфиком весом в полтонны заходить надо.
велкам, обращайтесь!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

15:52:42 27-08-2025

Хотелось бы, чтобы в названии новости уточнили, что речь идет о "новых россиянах", у которых гражданство приобретенное, а не полученное при рождении. Лишать гражданства тех, кто родился в России противоречит нынешней конституции. Так что, так скажем "коренные носильники" без гражданства не останутся, к сожалению.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:14 27-08-2025

ыть (15:52:42 27-08-2025) Хотелось бы, чтобы в названии новости уточнили, что речь иде... Про Терешкову слыхал ?

  -10 Нравится
Ответить
