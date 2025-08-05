НОВОСТИОбщество

Россиянам грозят штрафы за шум от бытовой техники

Физическим лицам придется платить штрафы от 500 до 1000 рублей

05 августа 2025, 09:43, ИА Амител

Жители многоквартирных домов могут столкнуться с административными штрафами за использование бытовой техники в вечернее и ночное время, сообщил депутат Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

Даже обычные действия вроде уборки пылесосом или стирки могут быть расценены как нарушение, если уровень шума превышает установленные нормы.

«Сейчас в Госдуме рассматривается федеральный законопроект, который устанавливает единые правила соблюдения тишины по всей стране. Согласно документу, шумные действия будут запрещены с 23:00 до 07:00, а также в дневное время с 13:00 до 15:00. Кроме того, предлагается ограничить проведение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 в будние дни», – уточняет Машаров.

Депутат заявил, что под понятие "шум" подпадают не только строительные работы и громкая музыка, но и работа бытовой техники, лай собак, крики или даже шумные вечеринки.

«Нарушителям грозят штрафы: физическим лицам – от 500 до 1000 рублей, должностным лицам – от 1000 до 2000 рублей, ИП – от 1000 до 2000 рублей с возможностью приостановки деятельности на срок до 90 суток, юридическим лицам – от 10 000 до 20 000 рублей с аналогичным ограничением работы», – отметил он.

Пока законопроект находится на стадии обсуждения, но его принятие может ужесточить контроль за соблюдением тишины в жилых домах. 

Avatar Picture
Гость

09:49:44 05-08-2025

Штраф за вдох - 500 руб. Штраф за выдох - 1000 руб.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:54:24 05-08-2025

Есть же уже такой закон о тишине, не понятно что нового хотят в этот закон внести, абсолютно нерабочий закон и штрафы смешные 500 рублей, и доказать факт нарушения нереально.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:04:36 06-08-2025

Гость (09:54:24 05-08-2025) Есть же уже такой закон о тишине, не понятно что нового хотя... этот закон каждый год протухает. Вот его каждый год и обновляют.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:11 05-08-2025

Вот что такое система штрафов. Нарушителя штрафуют, он становится беднее и злее, деньги идут в бюджет для успешного разворовывания и разбазаривания. Менты, суды, прокуратура потратили время, бумагу, электричество, бензин. Заявитель остается без выгоды и под угрозой коварной мести.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ииииииигорь

10:17:56 05-08-2025

шумоизоляция у этих человейников никакая а виноваты люди

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:32:25 05-08-2025

Ииииииигорь (10:17:56 05-08-2025) шумоизоляция у этих человейников никакая а виноваты люди... я вообще не в человейнике живу (ттт, недайбох такое), а в прекрасной сталинке, но от прыгающей по ночам стиралки над головой, никакая шумоизоляция не спасет.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абориген

10:22:40 05-08-2025

А может штрафовать строителей за несоблюдение требований по звукоизоляции помещений?

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

10:26:08 05-08-2025

Сразу появляются вопросы:
1. Как будут определять превышение уровня шума? Сертифицированным прибором?
2. Кто будет уполномочен выписывать штраф?

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:26 05-08-2025

Житель (10:26:08 05-08-2025) Сразу появляются вопросы:1. Как будут определять превыше... А вы однако по национальности юрист?

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

11:07:54 05-08-2025

Гость (10:57:26 05-08-2025) А вы однако по национальности юрист? ... Нет, не юрист. Принять можно любой закон, но всегда требуется создать механизм его работы, иначе он останется только на бумаге. Это обычная логика.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:29:53 05-08-2025

отличная новость! первыми оштрафуют моих соседей сверху, задолбавших своей прыгающей по всей кухне стиралкой в 12 ночи, и разговоры с которыми не помогают вот уже лет пять- шесть.
типа "у нас нет денег на новую машину и ремонт этой рухляди".
причем, они дома с 18 часов, но стирку решают запустить после 23.
ну ок, нет денег на ремонт, найдете на штраф и не будете мешать спать окружающим.

скину ссыль на новость в домовой чатик)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:27 05-08-2025

А ночные разговоры соседей по телефону будут приравниваться к шуму? А то соседка задолбала уже. Никак не реагирует.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:54:32 05-08-2025

Принятие Закона, к сожалению не решает проблему. В Алтайском крае Закон принят, однако, была в санатории Сосновый Бор - горничная пылесосит ковер в коридоре в 14 час - ей так удобно, пионерский лагерь играет в Зарницу( расположен на территории санатория) - в 14 час на полную мощь "Прощание славянки" и вопли подростков, вечером дискотека до 22 часов громко и до 24 часов приглушенно. Все бы ничего, но среди отдыхающих маленькие дети и пожилые люди, которые ложатся спать после обеда - примерно с 14 до 16 час, и отбой с 21 до 22 час. Им что делать? Внучка ( 3 года) не может заснуть, время 21-40, она уже рыдает : "Мама выключи музыку, спать хочу" и что делать нам младшему и старшему поколению, мы спать хотим, а подростки танцевать. Для себя я решила, что в Сосновый бор в период школьных каникул больше не поеду, хотя санаторий это лечебное учреждение и Закон о тишине должен соблюдаться в обязательном порядке.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:06 05-08-2025

гость (12:54:32 05-08-2025) Принятие Закона, к сожалению не решает проблему. В Алтайском...
ну так не ездите туда, кто вас заставляет?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:37 05-08-2025

Салтыков-Щедрин «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:28 05-08-2025

Гость (13:01:37 05-08-2025) Салтыков-Щедрин «Строгость российских законов смягчается не... Как сказал один юрист, ныне почивший, - Хуже ро...го законодательства может быть только практика его исполнения.

  -1 Нравится
Ответить
