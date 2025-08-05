Физическим лицам придется платить штрафы от 500 до 1000 рублей

05 августа 2025, 09:43, ИА Амител

Стиральные машины / Фото: amic.ru

Жители многоквартирных домов могут столкнуться с административными штрафами за использование бытовой техники в вечернее и ночное время, сообщил депутат Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

Даже обычные действия вроде уборки пылесосом или стирки могут быть расценены как нарушение, если уровень шума превышает установленные нормы.

«Сейчас в Госдуме рассматривается федеральный законопроект, который устанавливает единые правила соблюдения тишины по всей стране. Согласно документу, шумные действия будут запрещены с 23:00 до 07:00, а также в дневное время с 13:00 до 15:00. Кроме того, предлагается ограничить проведение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 в будние дни», – уточняет Машаров.

Депутат заявил, что под понятие "шум" подпадают не только строительные работы и громкая музыка, но и работа бытовой техники, лай собак, крики или даже шумные вечеринки.

«Нарушителям грозят штрафы: физическим лицам – от 500 до 1000 рублей, должностным лицам – от 1000 до 2000 рублей, ИП – от 1000 до 2000 рублей с возможностью приостановки деятельности на срок до 90 суток, юридическим лицам – от 10 000 до 20 000 рублей с аналогичным ограничением работы», – отметил он.

Пока законопроект находится на стадии обсуждения, но его принятие может ужесточить контроль за соблюдением тишины в жилых домах.

