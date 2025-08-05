Россиянам грозят штрафы за шум от бытовой техники
Физическим лицам придется платить штрафы от 500 до 1000 рублей
05 августа 2025, 09:43, ИА Амител
Жители многоквартирных домов могут столкнуться с административными штрафами за использование бытовой техники в вечернее и ночное время, сообщил депутат Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.
Даже обычные действия вроде уборки пылесосом или стирки могут быть расценены как нарушение, если уровень шума превышает установленные нормы.
«Сейчас в Госдуме рассматривается федеральный законопроект, который устанавливает единые правила соблюдения тишины по всей стране. Согласно документу, шумные действия будут запрещены с 23:00 до 07:00, а также в дневное время с 13:00 до 15:00. Кроме того, предлагается ограничить проведение ремонтных работ с 09:00 до 19:00 в будние дни», – уточняет Машаров.
Депутат заявил, что под понятие "шум" подпадают не только строительные работы и громкая музыка, но и работа бытовой техники, лай собак, крики или даже шумные вечеринки.
«Нарушителям грозят штрафы: физическим лицам – от 500 до 1000 рублей, должностным лицам – от 1000 до 2000 рублей, ИП – от 1000 до 2000 рублей с возможностью приостановки деятельности на срок до 90 суток, юридическим лицам – от 10 000 до 20 000 рублей с аналогичным ограничением работы», – отметил он.
Пока законопроект находится на стадии обсуждения, но его принятие может ужесточить контроль за соблюдением тишины в жилых домах.
Ранее в Госдуме предложили защитить педагогов от увольнений за личные публикации в интернете.
09:49:44 05-08-2025
Штраф за вдох - 500 руб. Штраф за выдох - 1000 руб.
09:54:24 05-08-2025
Есть же уже такой закон о тишине, не понятно что нового хотят в этот закон внести, абсолютно нерабочий закон и штрафы смешные 500 рублей, и доказать факт нарушения нереально.
06:04:36 06-08-2025
Гость (09:54:24 05-08-2025) Есть же уже такой закон о тишине, не понятно что нового хотя... этот закон каждый год протухает. Вот его каждый год и обновляют.
10:11:11 05-08-2025
Вот что такое система штрафов. Нарушителя штрафуют, он становится беднее и злее, деньги идут в бюджет для успешного разворовывания и разбазаривания. Менты, суды, прокуратура потратили время, бумагу, электричество, бензин. Заявитель остается без выгоды и под угрозой коварной мести.
10:17:56 05-08-2025
шумоизоляция у этих человейников никакая а виноваты люди
11:32:25 05-08-2025
Ииииииигорь (10:17:56 05-08-2025) шумоизоляция у этих человейников никакая а виноваты люди... я вообще не в человейнике живу (ттт, недайбох такое), а в прекрасной сталинке, но от прыгающей по ночам стиралки над головой, никакая шумоизоляция не спасет.
10:22:40 05-08-2025
А может штрафовать строителей за несоблюдение требований по звукоизоляции помещений?
10:26:08 05-08-2025
Сразу появляются вопросы:
1. Как будут определять превышение уровня шума? Сертифицированным прибором?
2. Кто будет уполномочен выписывать штраф?
10:57:26 05-08-2025
Житель (10:26:08 05-08-2025) Сразу появляются вопросы:1. Как будут определять превыше... А вы однако по национальности юрист?
11:07:54 05-08-2025
Гость (10:57:26 05-08-2025) А вы однако по национальности юрист? ... Нет, не юрист. Принять можно любой закон, но всегда требуется создать механизм его работы, иначе он останется только на бумаге. Это обычная логика.
11:29:53 05-08-2025
отличная новость! первыми оштрафуют моих соседей сверху, задолбавших своей прыгающей по всей кухне стиралкой в 12 ночи, и разговоры с которыми не помогают вот уже лет пять- шесть.
типа "у нас нет денег на новую машину и ремонт этой рухляди".
причем, они дома с 18 часов, но стирку решают запустить после 23.
ну ок, нет денег на ремонт, найдете на штраф и не будете мешать спать окружающим.
скину ссыль на новость в домовой чатик)
11:33:27 05-08-2025
А ночные разговоры соседей по телефону будут приравниваться к шуму? А то соседка задолбала уже. Никак не реагирует.
12:54:32 05-08-2025
Принятие Закона, к сожалению не решает проблему. В Алтайском крае Закон принят, однако, была в санатории Сосновый Бор - горничная пылесосит ковер в коридоре в 14 час - ей так удобно, пионерский лагерь играет в Зарницу( расположен на территории санатория) - в 14 час на полную мощь "Прощание славянки" и вопли подростков, вечером дискотека до 22 часов громко и до 24 часов приглушенно. Все бы ничего, но среди отдыхающих маленькие дети и пожилые люди, которые ложатся спать после обеда - примерно с 14 до 16 час, и отбой с 21 до 22 час. Им что делать? Внучка ( 3 года) не может заснуть, время 21-40, она уже рыдает : "Мама выключи музыку, спать хочу" и что делать нам младшему и старшему поколению, мы спать хотим, а подростки танцевать. Для себя я решила, что в Сосновый бор в период школьных каникул больше не поеду, хотя санаторий это лечебное учреждение и Закон о тишине должен соблюдаться в обязательном порядке.
16:19:06 05-08-2025
гость (12:54:32 05-08-2025) Принятие Закона, к сожалению не решает проблему. В Алтайском...
ну так не ездите туда, кто вас заставляет?
13:01:37 05-08-2025
Салтыков-Щедрин «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»
23:52:28 05-08-2025
Гость (13:01:37 05-08-2025) Салтыков-Щедрин «Строгость российских законов смягчается не... Как сказал один юрист, ныне почивший, - Хуже ро...го законодательства может быть только практика его исполнения.