Россиянам начали блокировать интернет на 24 часа после возвращения из-за границы
Чтобы восстановить доступ, абонентам предлагают пройти верификацию личности
11 ноября 2025, 11:00, ИА Амител
Российские операторы начали блокировать интернет и SMS абонентам, вернувшимся из-за границы. Как сообщили пользователи, "Мегафон" и "Билайн" рассылают уведомления о временной недоступности мобильного интернета и сообщений, при этом звонки и "важные сервисы" продолжают работать.
По информации Telegram-канала "Топор. Экономика", чтобы восстановить доступ, абонентам предлагают пройти верификацию личности. По данным операторов, мера связана с борьбой против "спящих" SIM-карт – номеров, которые используются нелегально, в том числе для мошенничества и работы устройств без ведома владельца.
Такая практика стала частью усилий по усилению контроля за оборотом SIM-карт и предотвращению схем, при которых анонимные номера применяются в обход законодательства.
Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением регулярно отключать интернет в России. По его словам, такие меры могли бы вводиться хотя бы на выходные или даже на неделю, что позволило бы снизить уровень стресса, сохранить здоровье и эффективнее бороться с игровыми зависимостями.
11:09:45 11-11-2025
Власть нас держит за быдло.
11:24:40 11-11-2025
Внимательный из Б (11:09:45 11-11-2025) Власть нас держит за быдло. ... Это то и обидно, что нас , честных людей за быдло, прикрываясь борьбой с мошенниками, А на самом деле все проще, тряхнуть надо операторов, они все видят, все слышат, все прослушивают. И я не поверю, что оператор, не может уловить, если с симкарты идет прозвон, это сотни и тысячи звонков в день.
Все у них есть, просто все в доле. Это Бизнес.
11:40:22 11-11-2025
Гость (11:24:40 11-11-2025) Это то и обидно, что нас , честных людей за быдло, прикрывая... какая борьба с мошенниками? это мера вызвана совсем иными событиями.
11:10:10 11-11-2025
Типа вернуля домой, и такси до дому вызвать не можешь, симку заблокировали? - А че, удобно...
11:53:35 11-11-2025
Гость (11:10:10 11-11-2025) Типа вернуля домой, и такси до дому вызвать не можешь, симку... Да, тоже прикинул, весело блин, прилетел и ловишь вокзальных барыг за наличку, очень удобно, спасибо конечно за такое счастье
13:41:28 11-11-2025
Гость (11:53:35 11-11-2025) Да, тоже прикинул, весело блин, прилетел и ловишь вокзальных... Обещают сохранить возможность звонков на важные сервисы. Поэтому звонишь в МЧС и просишь прислать такси. А что делать? Не помирать же на аэродроме?
12:46:32 11-11-2025
"уведомления о временной недоступности мобильного интернета и сообщений, при этом звонки и "важные сервисы" продолжают работать"
Так просто позвонить можно??????? Хочу такси вызвать!!!!! Ответьте, операторы!!!!!
15:31:24 11-11-2025
Гость (12:46:32 11-11-2025) "уведомления о временной недоступности мобильного интернета... Написано же в тексте статьи: "при этом звонки и важные сервисы продолжают работать "
13:11:59 11-11-2025
Нужно радикальнее. Всех , кто ездил в заграницу, сажать на пять лет в загородный лагерь в карантин.
13:42:46 11-11-2025
Кхм... (13:11:59 11-11-2025) Нужно радикальнее. Всех , кто ездил в заграницу, сажать на п... Хорошая мысль, я считаю..
14:02:46 11-11-2025
Кхм... (13:11:59 11-11-2025) Нужно радикальнее. Всех , кто ездил в заграницу, сажать на п... Территорию России покидают только предатели. Не нужно мешать им уезжать, но вышвыривать их нужно без ценностей, денег и имущества. Туристом в Турцию? Адьё, амиго, прощай навсегда.
14:23:03 11-11-2025
Гость (14:02:46 11-11-2025) Территорию России покидают только предатели. Не нужно мешать... У многих людей родственники и друзья в других странах живут. Что теперь, ни с кем не общаться? Заграница не только Турция, но и Казахстан, например.
19:49:51 11-11-2025
Гость (14:23:03 11-11-2025) У многих людей родственники и друзья в других странах живут... вы всерьез таких комментаторов принимаете? жалко вас
17:24:36 11-11-2025
Гость (14:02:46 11-11-2025) Территорию России покидают только предатели. Не нужно мешать... Достаточно узкое мышление. Вот есть жизнь она одна и конечна. И точно хочется посмотреть мир, а не только то, что рядом - все, предатель?
14:03:36 11-11-2025
По ощущениям мы все преступники, для нас бесконечный список запретов.
14:30:01 11-11-2025
Гость (14:03:36 11-11-2025) По ощущениям мы все преступники, для нас бесконечный список ...
Овцы в стаде больше всего на свете боятся волков, но стригут и едят их пастух с собаками