Россиянам начали блокировать интернет на 24 часа после возвращения из-за границы

Чтобы восстановить доступ, абонентам предлагают пройти верификацию личности

11 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Скриншот: Топор. Экономика

Российские операторы начали блокировать интернет и SMS абонентам, вернувшимся из-за границы. Как сообщили пользователи, "Мегафон" и "Билайн" рассылают уведомления о временной недоступности мобильного интернета и сообщений, при этом звонки и "важные сервисы" продолжают работать.

По информации Telegram-канала "Топор. Экономика", чтобы восстановить доступ, абонентам предлагают пройти верификацию личности. По данным операторов, мера связана с борьбой против "спящих" SIM-карт – номеров, которые используются нелегально, в том числе для мошенничества и работы устройств без ведома владельца.

Такая практика стала частью усилий по усилению контроля за оборотом SIM-карт и предотвращению схем, при которых анонимные номера применяются в обход законодательства.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением регулярно отключать интернет в России. По его словам, такие меры могли бы вводиться хотя бы на выходные или даже на неделю, что позволило бы снизить уровень стресса, сохранить здоровье и эффективнее бороться с игровыми зависимостями.