Когда интернет молчит. Почему радио снова становится главным каналом связи

Радио в условиях ограничения мобильного интернета переживает ренессанс и становится главным источником информации

18 августа 2025, 07:15, ИА Амител

Директор медиагруппы FM-Продакшн Илья Шаповалов в эфире студии Business FM Барнаул / Фото: amic.ru

В середине июля в Барнауле, а позже и во всем Алтайском крае начали "глушить" мобильный интернет. Для обеспечения безопасности правоохранительные органы стали контролировать трафик. Жители края теперь меньше пользуются социальными сетями и различными онлайн-приложениями. В ситуации, когда мы привыкаем жить без мобильного интернета, возникает резонный вопрос: где брать оперативную и, главное, проверенную информацию? Об этом в эфире студии Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал программный директор Медиагруппы FM-Продакшн Илья Шаповалов. Он уверен: сегодня радио становится важным каналом связи, а живой голос ведущего будет востребован больше, чем искусственный интеллект.

Радио переживает ренессанс

В последние несколько недель в краевой столице практически отсутствует мобильная связь. Жители города не могут воспользоваться услугами банкоматов, различных онлайн-сервисов, в том числе и такси. Также "замолчали" различные приложения с музыкой. В этой ситуации замедления интернета радио получило ренессанс. Причем люди не только интересуются музыкой, но и новостями.

«С одной стороны, бизнес столкнулся с тем, что потерял важный канал связи и источник продвижения, и прервать эту связь совершенно нельзя. Поэтому многие сегодня усиливаются таким проверенным инструментом, как радио. С другой стороны, естественно, это наши слушатели, которые потеряли часть своей жизни, контент, привычные плейлисты. В онлайн-сервисах музыка стала недоступной. Радио – это то место, куда они идут за информацией и за своей любимой музыкой», – уверен Илья Шаповалов.

Только проверенные новости

В эпоху развития искусственного интеллекта и фейков растет спрос именно на проверенные новости. А их можно получить на многочисленных радиостанциях, которые входят в холдинг FM-Продакшн. По мнению Ильи Шаповалова, в последние годы произошел прорыв в развитии искусственного интеллекта, который активно помогает представителям многих профессий. В том числе и журналистам. Однако для некоторых искусственный интеллект стал инструментом работы, а для других – орудием информационной войны. Например, в соцсетях разлетались видео, как первые лица Алтайского края объявляют воздушную тревогу. Люди начинают паниковать и перестают понимать, что правда, а что нет.

«В этом плане радио является оплотом достоверной информации, источником правды. Журналисты нашей службы новостей по-прежнему, как и всегда, проверяют всю информацию, обращаются к проверенным источникам, компетентным официальным лицам за комментариями. Только после этого информация выдается в эфир», – рассказал Илья Шаповалов.

Запрос на живой голос

Эфир студии Business FM Барнаул / Фото: amic.ru

Помимо потребности в проверенных, а не фейковых новостях, еще один тренд – запрос на живое общение. А радиостанции, входящие в холдинг FM-Продакшн, активно работают со слушателями в онлайн-формате. Красивые голоса ведущих нравятся людям по-прежнему больше, чем сгенерированные с помощью нейросети.

«Знаю, что многие радиостанции пробовали работать с современными тенденциями. Одна австралийская компания активно внедрила искусственный интеллект, который отвечал за подбор музыки и "читал" новости. В итоге аудитория полностью отвернулась от этой радиостанции. В России же такие крупные холдинги, как мы, понимают значение живого общения со слушателями. Поэтому ведущие радиостанций Медиагруппы FM-Продакшн – это настоящие голоса», – объяснил Илья Шаповалов.

За радио будущее!

С приходом телевидения в середине ХХ века многие эксперты предрекали гибель традиционным видам развлечения, в том числе и театру. Однако за это время выросло несколько поколений людей, которые продолжают посещать культурные учреждения. Илья Шаповалов уверен: радио никогда не умрет. Наоборот – за ним будущее!

«Радио – это доступность, оперативность и честность. Именно эти качества останутся с нами на долгие-долгие годы», – рассказал в эфире студии Business FM Барнаул программный директор Медиагруппы FM-Продакшн Илья Шаповалов.