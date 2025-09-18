Отключать интернет россиянам на неделю или на выходные предложили в Госдуме
По мнению автора инициативы, отключение интернета даст возможность сохранить нервы и зрение
18 сентября 2025, 16:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением регулярно отключать интернет в России. Об этом сообщает издание "Абзац".
По его словам, такие меры могли бы вводиться хотя бы на выходные или даже на неделю, что позволило бы снизить уровень стресса, сохранить здоровье и эффективнее бороться с игровыми зависимостями.
Арефьев подчеркнул, что, по его мнению, интернет на 70% оказывает негативное влияние на финансы и психическое состояние граждан. Изменить ситуацию можно лишь внешним воздействием – временным ограничением доступа.
Парламентарий считает, что сеть должна использоваться, прежде всего, для рабочих целей. В остальных случаях велик риск развития различных зависимостей.
«Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули», – приводит его слова издание "Абзац".
Ранее сообщалось, что с 25 сентября на Камчатке на несколько дней приостановят интернет-соединение.
16:02:50 18-09-2025
а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие программы, об этом дяпутат не подумал?
16:12:41 18-09-2025
Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... Или работают (подрабатывают) по выходным. Что у депутатов в головах?
16:20:38 18-09-2025
Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... Какая разница- программы обучающие или нет?! Это просто ограничение свободы! Кто он ( они) такие, чтобы решать что надо или не надо.Такого нельзя было представить в самом кошмарном сне. А теперь- это реальность...И закономерность(
17:14:43 18-09-2025
Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... Депутат - это не про подумать, это про громко квакнуть.
20:26:48 18-09-2025
Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... А они, что, думать умеют?
07:27:21 19-09-2025
Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... Голова депутатам дана не для дум- только для того чтобы в нее совать осетрину. черную и красную икру- ну и все в таком стиле.
16:09:06 18-09-2025
Лучше выкл. мозги
16:12:29 18-09-2025
После согласования с Вайлдберис пусть повторит
16:15:24 18-09-2025
Ну зачем вы повторяете слова пациентов? Ну больной человек, с поврежденной психикой что-то говорит. Ну вы-то зачем уподобляетесь?
16:35:29 18-09-2025
Гость (16:15:24 18-09-2025) Ну зачем вы повторяете слова пациентов? Ну больной человек, ... Так этот больной человек, на минуточку, принимает законы, по которым вы живете.
16:15:36 18-09-2025
Давайте депутата отключим от интернета на месяц, а то пишет в интернете всякие глупости.
16:16:13 18-09-2025
Жаль, что не введён возрастной ценз для депутатов ГД.
08:56:10 19-09-2025
Гость (16:16:13 18-09-2025) Жаль, что не введён возрастной ценз для депутатов ГД.... интеллектуальный. хотя бы тест iq или егэ...
09:58:40 19-09-2025
Гость (08:56:10 19-09-2025) интеллектуальный. хотя бы тест iq или егэ......
Ха! Там даже немецкий идиотен-тест все завалят
16:19:42 18-09-2025
цены на жкх, продукты, бензин способствуют психологическим расстройствам людей, а не интернет
16:32:24 18-09-2025
Гость (16:19:42 18-09-2025) цены на жкх, продукты, бензин способствуют психологическим ... 1000%
18:02:56 18-09-2025
Гость (16:19:42 18-09-2025) цены на жкх, продукты, бензин способствуют психологическим ... начни работать нормально и забудешь про расстройства
01:38:53 20-09-2025
Гость (18:02:56 18-09-2025) начни работать нормально и забудешь про расстройства... Опять мамкин бизнесмен вылез.
16:39:28 18-09-2025
" - Отдохнуть бы вам, Юрий Венедиктович..."
🤣
16:50:34 18-09-2025
Кхм... (16:39:28 18-09-2025) " - Отдохнуть бы вам, Юрий Венедиктович..."🤣...
Он и так не устал. У него работа- вечный отдых.
17:06:22 18-09-2025
совсем там уже, кто во, что горазд
или это у них челлендж такой кто дебильнее идею придумает?
18:14:25 18-09-2025
мимопроходил (17:06:22 18-09-2025) совсем там уже, кто во, что горазд или это у них челле... Никакой это не "челлендж". Просто депутат госдумы должен внести определённое количество предложений в год, чтобы отчитаться перед управлением, что он не зря хорошо питается. А поскольку предложения никоим образом не должны ущемлять интересы "государства" (за это точно выгонят, а то и посодют), они "предлагают" всякую фигню, которая, вроде бы, и в тренде, но явно не проходная.
Но иногда случается, что угадывают, что начальник хотел бы...
🤣
17:10:17 18-09-2025
Такие люди в дурке должны сидеть, а не в госдуме. А уж если сидит, то пусть молчит.
17:12:54 18-09-2025
Отключите микрофон Арефьеву!
17:24:22 18-09-2025
к сожалению население еще не готово отказаться от инэта даже на 2 дня. Зависимость психическая от интернета
18:07:15 18-09-2025
гость (17:24:22 18-09-2025) к сожалению население еще не готово отказаться от инэта даже... Ну так ты начни с себя. Отключи и не пользуйся.
17:30:05 18-09-2025
Может они специально такое говорят, что бы людей позлить и посмотреть на реакцию... Просто слов нет.
07:32:35 19-09-2025
Гость (17:30:05 18-09-2025) Может они специально такое говорят, что бы людей позлить и п... Да не. Они просто развлекаются. Так сидеть скучно в думе- а тут залез в смартофон и смотрит реакцию простолюдинов на свою хохму и ему весело сидеть в думе.
17:47:31 18-09-2025
Отключать надо с 22.00 до 7.00 для улучшения демографии.
17:51:43 18-09-2025
C интернетом пока подождать))) А вот протестировать на TV было бы хорошо. Включать телевидение на 2 часа в рабочие дни, в выходные и праздники вырубать совсем!)))
20:13:16 18-09-2025
Гость (17:51:43 18-09-2025) C интернетом пока подождать))) А вот протестировать на TV ... Да вы чо! Это же рупор пропаганды!
19:21:44 18-09-2025
Я восхищен креативностью мышления! Что они там такое забористое курят? Ведь нормальному человеку в здравом уме и твердой памяти такое просто в голову не придет...
21:43:23 18-09-2025
Совсем рехнулись, люди работают из дома, причем выходные плавающие. Если мы перестанем работать, с нас не будут вычитать налоги, депутаты останутся без зарплаты и льгот. Или они так далеко думать не умеют?
00:36:51 19-09-2025
гость (21:43:23 18-09-2025) Совсем рехнулись, люди работают из дома, причем выходные пла... ОНИ - не останутся. Как в том анекдоте: "Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, вы с мамой будете меньше есть."
22:24:52 18-09-2025
Значит, не стану голосовать за этого депутата) все просто)
06:05:33 19-09-2025
очередной хайп. когда у нас уже начнут наказывать депутатов за публичный бред? стыдно за страну
07:07:55 19-09-2025
- " Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули"----------Если это введут в обиход, то народ займется депутатами и прочими.
07:13:13 19-09-2025
Не хватает у слуг народа механизмов формирования публичного рейтинга и отзыва по инициативе избирателей.
Пусть голосование перейдет из ранга анонимного, но чтобы я мог после осознания забрать свой голос у не оправдавшего себя.
Чтобы рейтинг влиял на статус депутата (право толкать идеи, например), его зарплату и даже возможность продолжать карьеру на следующих выборах