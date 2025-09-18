Отключать интернет россиянам на неделю или на выходные предложили в Госдуме

По мнению автора инициативы, отключение интернета даст возможность сохранить нервы и зрение

18 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением регулярно отключать интернет в России. Об этом сообщает издание "Абзац".

По его словам, такие меры могли бы вводиться хотя бы на выходные или даже на неделю, что позволило бы снизить уровень стресса, сохранить здоровье и эффективнее бороться с игровыми зависимостями.

Арефьев подчеркнул, что, по его мнению, интернет на 70% оказывает негативное влияние на финансы и психическое состояние граждан. Изменить ситуацию можно лишь внешним воздействием – временным ограничением доступа.

Парламентарий считает, что сеть должна использоваться, прежде всего, для рабочих целей. В остальных случаях велик риск развития различных зависимостей.

«Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули», – приводит его слова издание "Абзац".

Ранее сообщалось, что с 25 сентября на Камчатке на несколько дней приостановят интернет-соединение.