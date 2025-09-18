НОВОСТИОбщество

Отключать интернет россиянам на неделю или на выходные предложили в Госдуме

По мнению автора инициативы, отключение интернета даст возможность сохранить нервы и зрение

18 сентября 2025, 16:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением регулярно отключать интернет в России. Об этом сообщает издание "Абзац".

По его словам, такие меры могли бы вводиться хотя бы на выходные или даже на неделю, что позволило бы снизить уровень стресса, сохранить здоровье и эффективнее бороться с игровыми зависимостями.

Арефьев подчеркнул, что, по его мнению, интернет на 70% оказывает негативное влияние на финансы и психическое состояние граждан. Изменить ситуацию можно лишь внешним воздействием – временным ограничением доступа.

Парламентарий считает, что сеть должна использоваться, прежде всего, для рабочих целей. В остальных случаях велик риск развития различных зависимостей.

«Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули», – приводит его слова издание "Абзац".

Ранее сообщалось, что с 25 сентября на Камчатке на несколько дней приостановят интернет-соединение.

Политика Госдума интернет отключения

Комментарии 38

Avatar Picture
Гость

16:02:50 18-09-2025

а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие программы, об этом дяпутат не подумал?

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:41 18-09-2025

Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... Или работают (подрабатывают) по выходным. Что у депутатов в головах?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:38 18-09-2025

Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... Какая разница- программы обучающие или нет?! Это просто ограничение свободы! Кто он ( они) такие, чтобы решать что надо или не надо.Такого нельзя было представить в самом кошмарном сне. А теперь- это реальность...И закономерность(

  56 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:43 18-09-2025

Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... Депутат - это не про подумать, это про громко квакнуть.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:26:48 18-09-2025

Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... А они, что, думать умеют?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:21 19-09-2025

Гость (16:02:50 18-09-2025) а то, что в выходные у людей могут быть какие-то обучающие п... Голова депутатам дана не для дум- только для того чтобы в нее совать осетрину. черную и красную икру- ну и все в таком стиле.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:06 18-09-2025

Лучше выкл. мозги

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:29 18-09-2025

После согласования с Вайлдберис пусть повторит

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:24 18-09-2025

Ну зачем вы повторяете слова пациентов? Ну больной человек, с поврежденной психикой что-то говорит. Ну вы-то зачем уподобляетесь?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:29 18-09-2025

Гость (16:15:24 18-09-2025) Ну зачем вы повторяете слова пациентов? Ну больной человек, ... Так этот больной человек, на минуточку, принимает законы, по которым вы живете.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

16:15:36 18-09-2025

Давайте депутата отключим от интернета на месяц, а то пишет в интернете всякие глупости.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:13 18-09-2025

Жаль, что не введён возрастной ценз для депутатов ГД.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:10 19-09-2025

Гость (16:16:13 18-09-2025) Жаль, что не введён возрастной ценз для депутатов ГД.... интеллектуальный. хотя бы тест iq или егэ...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:40 19-09-2025

Гость (08:56:10 19-09-2025) интеллектуальный. хотя бы тест iq или егэ......
Ха! Там даже немецкий идиотен-тест все завалят

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:42 18-09-2025

цены на жкх, продукты, бензин способствуют психологическим расстройствам людей, а не интернет

  46 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:24 18-09-2025

Гость (16:19:42 18-09-2025) цены на жкх, продукты, бензин способствуют психологическим ... 1000%

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:56 18-09-2025

Гость (16:19:42 18-09-2025) цены на жкх, продукты, бензин способствуют психологическим ... начни работать нормально и забудешь про расстройства

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:38:53 20-09-2025

Гость (18:02:56 18-09-2025) начни работать нормально и забудешь про расстройства... Опять мамкин бизнесмен вылез.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:39:28 18-09-2025

" - Отдохнуть бы вам, Юрий Венедиктович..."
🤣

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:34 18-09-2025

Кхм... (16:39:28 18-09-2025) " - Отдохнуть бы вам, Юрий Венедиктович..."🤣...

Он и так не устал. У него работа- вечный отдых.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

17:06:22 18-09-2025

совсем там уже, кто во, что горазд
или это у них челлендж такой кто дебильнее идею придумает?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:14:25 18-09-2025

мимопроходил (17:06:22 18-09-2025) совсем там уже, кто во, что горазд или это у них челле... Никакой это не "челлендж". Просто депутат госдумы должен внести определённое количество предложений в год, чтобы отчитаться перед управлением, что он не зря хорошо питается. А поскольку предложения никоим образом не должны ущемлять интересы "государства" (за это точно выгонят, а то и посодют), они "предлагают" всякую фигню, которая, вроде бы, и в тренде, но явно не проходная.
Но иногда случается, что угадывают, что начальник хотел бы...
🤣

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:17 18-09-2025

Такие люди в дурке должны сидеть, а не в госдуме. А уж если сидит, то пусть молчит.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:54 18-09-2025

Отключите микрофон Арефьеву!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:24:22 18-09-2025

к сожалению население еще не готово отказаться от инэта даже на 2 дня. Зависимость психическая от интернета

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:15 18-09-2025

гость (17:24:22 18-09-2025) к сожалению население еще не готово отказаться от инэта даже... Ну так ты начни с себя. Отключи и не пользуйся.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:05 18-09-2025

Может они специально такое говорят, что бы людей позлить и посмотреть на реакцию... Просто слов нет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенсионер

07:32:35 19-09-2025

Гость (17:30:05 18-09-2025) Может они специально такое говорят, что бы людей позлить и п... Да не. Они просто развлекаются. Так сидеть скучно в думе- а тут залез в смартофон и смотрит реакцию простолюдинов на свою хохму и ему весело сидеть в думе.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:31 18-09-2025

Отключать надо с 22.00 до 7.00 для улучшения демографии.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:43 18-09-2025

C интернетом пока подождать))) А вот протестировать на TV было бы хорошо. Включать телевидение на 2 часа в рабочие дни, в выходные и праздники вырубать совсем!)))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:16 18-09-2025

Гость (17:51:43 18-09-2025) C интернетом пока подождать))) А вот протестировать на TV ... Да вы чо! Это же рупор пропаганды!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:44 18-09-2025

Я восхищен креативностью мышления! Что они там такое забористое курят? Ведь нормальному человеку в здравом уме и твердой памяти такое просто в голову не придет...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:43:23 18-09-2025

Совсем рехнулись, люди работают из дома, причем выходные плавающие. Если мы перестанем работать, с нас не будут вычитать налоги, депутаты останутся без зарплаты и льгот. Или они так далеко думать не умеют?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

00:36:51 19-09-2025

гость (21:43:23 18-09-2025) Совсем рехнулись, люди работают из дома, причем выходные пла... ОНИ - не останутся. Как в том анекдоте: "Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, вы с мамой будете меньше есть."

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:52 18-09-2025

Значит, не стану голосовать за этого депутата) все просто)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Марина

06:05:33 19-09-2025

очередной хайп. когда у нас уже начнут наказывать депутатов за публичный бред? стыдно за страну

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:07:55 19-09-2025

- " Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули"----------Если это введут в обиход, то народ займется депутатами и прочими.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:13:13 19-09-2025

Не хватает у слуг народа механизмов формирования публичного рейтинга и отзыва по инициативе избирателей.
Пусть голосование перейдет из ранга анонимного, но чтобы я мог после осознания забрать свой голос у не оправдавшего себя.
Чтобы рейтинг влиял на статус депутата (право толкать идеи, например), его зарплату и даже возможность продолжать карьеру на следующих выборах

  4 Нравится
Ответить
