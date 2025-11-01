Россиянам стоит готовиться к массовым сокращениям в следующем году
Все больше компаний в стране пытаются оптимизировать штаты, чтобы сэкономить
01 ноября 2025, 14:06, ИА Амител
IT-специалист и предприниматель Юрий Гизатуллин сообщил "Газете.ru", что волна увольнений в России не ограничится 2026 годом и, скорее всего, продлится следующие пять-десять лет.
Ключевыми факторами, обуславливающими сокращение рабочих мест, Гизатуллин назвал продолжающуюся автоматизацию бизнес-процессов и активное использование искусственного интеллекта. Кроме того, он отметил повышение спроса на специалистов аналитического профиля вместо рядовых сотрудников, экономическую нестабильность и стремление к оптимизации расходов.
Изменения в форматах работы, такие как дистанционные варианты, гибридный график и проектная деятельность, приводят к тому, что приоритет смещается с общей численности персонала на квалификацию и эффективность каждого работника.
14:24:09 01-11-2025
Во всех социально-экономических бедах принято упорно замалчивать главную причину
16:01:52 01-11-2025
Да ничего не будет, работать некому.
16:29:01 01-11-2025
Гость (16:01:52 01-11-2025) Да ничего не будет, работать некому....
Да и не зачем
16:20:37 01-11-2025
у нас друзья ставят с нового года роботизированную линию и сокращают 30 чел. из цеха, планируют потом упаковщик ставить где вместо 12 чел нужны 3
17:57:53 01-11-2025
Гость (16:20:37 01-11-2025) у нас друзья ставят с нового года роботизированную линию и с... Это они вам друзья. А нам вы - классовые враги.
16:39:46 01-11-2025
Это Капитализм! товарищи.
Ни чего личного, только бизнес...!
На прошлой неделе я написал комментарий к какой-то новости, что скоро будет похлеще 90-х...
Видимо мой источник был прав...!
21:09:35 01-11-2025
То рожайте, демография в опсносте, работать некому. То курьеров с таксистами запретить, на завод всех. То здрасьте, идите в очередь за забором.