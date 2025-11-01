Все больше компаний в стране пытаются оптимизировать штаты, чтобы сэкономить

01 ноября 2025, 14:06, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

IT-специалист и предприниматель Юрий Гизатуллин сообщил "Газете.ru", что волна увольнений в России не ограничится 2026 годом и, скорее всего, продлится следующие пять-десять лет.

Ключевыми факторами, обуславливающими сокращение рабочих мест, Гизатуллин назвал продолжающуюся автоматизацию бизнес-процессов и активное использование искусственного интеллекта. Кроме того, он отметил повышение спроса на специалистов аналитического профиля вместо рядовых сотрудников, экономическую нестабильность и стремление к оптимизации расходов.

Изменения в форматах работы, такие как дистанционные варианты, гибридный график и проектная деятельность, приводят к тому, что приоритет смещается с общей численности персонала на квалификацию и эффективность каждого работника.

