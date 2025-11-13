Ремонт, здоровье, смартфон. Россияне рассказали, чего больше всего хотелось в 2025 году

О приобретении недвижимости в уходящем году задумывались только 10% опрошенных

13 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Ремонт, перепланировка/Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Согласно результатам исследования, проведенного компанией VEROL для "Газеты.ru", в 2025 году примерно каждый пятый житель России считает ремонт своей квартиры наиболее значимой потребностью.

В 2025 году доля россиян, совершивших покупки товаров для ремонта и обустройства дома, увеличилась с 70% (в 2024 году) до 78%.

Для сравнения: пять лет назад ремонтом занимались 17,4% опрошенных, а обновление интерьера ежегодно проводили 14,2% участников исследования.

«Наиболее распространенный бюджет, выделяемый на ремонт, – до 500 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

В числе других приоритетных крупных расходов россиян в 2025 году значатся: отпуск в пределах страны (21%), крупная бытовая техника (19%), мебель (18%), забота о здоровье (13%) и приобретение недвижимости (10%).