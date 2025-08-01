В основном с неполадками столкнулись жители центральной части России

01 августа 2025, 22:35, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Российские интернет-пользователи пожаловались на некорректную работу сайта и приложения СДЭК. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Так, больше всего сообщений о сбоях в системе поступает от жителей Кабардино-Балкарской Республики, Ульяновской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Также, исходя из сообщений россиян, приложение и сайт некорректно работают в Пскове и Ярославле.