Россияне пожаловались на сбой в работе сайта и приложения СДЭК
В основном с неполадками столкнулись жители центральной части России
01 августа 2025, 22:35, ИА Амител
Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
Российские интернет-пользователи пожаловались на некорректную работу сайта и приложения СДЭК. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Так, больше всего сообщений о сбоях в системе поступает от жителей Кабардино-Балкарской Республики, Ульяновской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Также, исходя из сообщений россиян, приложение и сайт некорректно работают в Пскове и Ярославле.
- «Не загружается сайт»;
- «Не войти в личный кабинет», - резюмируют пользователи.
Читайте также в сюжете: Интернет лег и не встает
Комментарии 0