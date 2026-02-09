Россияне уже бронируют направления на следующие новогодние праздники
Однако большинство туристов все же планирует поездку незадолго до праздников
09 февраля 2026, 17:35, ИА Амител
Сервис для организации путешествий OneTwoTrip поделился с "Газетой.ru" информацией о том, что граждане России уже приступили к оформлению заказов на зимние праздники 2026–2027 года, и выяснил, какие направления пользуются большей популярностью.
Согласно предоставленным аналитиками данным, значительная часть путешественников предпочитает планировать свой отдых на Новый год непосредственно перед началом праздников. Так, в сезон 2025–2026 года 32% бронирований были осуществлены за два-семь дней до отправления, 23% — за 8–30 дней, а 10% — и вовсе за один день до поездки. Только 1% клиентов сервиса начали задумываться о зимнем отдыхе задолго до его начала, более чем за 180 дней.
Тем не менее уже сейчас можно наблюдать, что отдельные россияне зарезервировали места в гостиницах на территории России на предстоящие новогодние и рождественские каникулы.
