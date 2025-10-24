НОВОСТИОбщество

Россияне вправе не отвечать на рабочие звонки после завершения трудового дня

Об этом жителям страны напомнили в Госдуме

24 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

Работники с нормированным графиком обладают законным правом отключать свои телефоны по завершении трудового дня, независимо от того, работают ли они на удаленной основе. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что трудовое законодательство четко определяет границы между рабочим временем и периодами отдыха от работы.

Депутат подчеркнул, что Трудовой кодекс обеспечивает каждому сотруднику возможность "не быть на связи" после окончания рабочего времени. Закрепленное законодательством право позволяет работнику выключить телефон и не отвечать на вызовы по окончании смены, и работодатель не вправе этого требовать. Данное правило относится ко всем категориям работников, включая тех, кто трудится дистанционно.

Уставшие люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Россияне могут взыскать до 50 тыс. рублей с начальства за сорванную психику

Ключевым фактором становится несоблюдение работодателем установленного режима работы и отдыха
Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

17:19:26 24-10-2025

Ну и пусть не отвечает, за забором желающих ответить всё ещё достаточно много.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:09:44 26-10-2025

Гость (17:19:26 24-10-2025) Ну и пусть не отвечает, за забором желающих ответить всё ещё... Это вам так кажется. У меня в цехе год не могут найти 2 старших мастеров. Сейчас не 90-е и не начало 2000х.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:53 24-10-2025

Не надо народ баламутить. Законно? Возможно. Но стоит ли так делать из, так скажем, политических соображений? Наверное нет. Так что пустой звук это

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:31 24-10-2025

Это - утопия или предложение для работников, не так важных для производства (но таких становится всё меньше)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

05:36:45 25-10-2025

Как бывший инженер-разработчик новой техники я даже не представляю, как можно не общаться с товарищами по работе, с руководителями предприятия по вопросам, особенно срочным или по новой идее в разработке. На нашем предприятии и в советские времена такие звонки не вызывали возмущения, ни сейчас, насколько я знаю, не вызывают.Тем более, что не так уж часто звонки и бывали.Наоборот, радуешься, что люди звонят с новой идеей. Мне звонили посоветоваться, даже когда я был на отдыхе во время отпуска далеко от АК. И я радовался и обсуждал новое.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:27 25-10-2025

Горожанин. (05:36:45 25-10-2025) Как бывший инженер-разработчик новой техники я даже не предс... Ты бы подумал, кому твои старческие воспоминания нужны?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:57 25-10-2025

Гость (09:03:27 25-10-2025) Ты бы подумал, кому твои старческие воспоминания нужны?... А ты что нового привнес в эту жизнь?
Выпей "балтики", успокойся.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:39 25-10-2025

Бывают ситуации аварийного характера, когда необходимо нужного специалиста вызвать на работу. У нас предприятие непрерывного цикла.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:14:59 26-10-2025

Гость (10:27:39 25-10-2025) Бывают ситуации аварийного характера, когда необходимо нужно... Статья 148 ТК РФ. Обеспечьте работника сотовым телефоном и корпоративной сим картой. В трудовом договоре должно быть прописано, что у него ненормированный рабочий день и вот тогда звоните.

  2 Нравится
Ответить
