Россияне вправе не отвечать на рабочие звонки после завершения трудового дня
Об этом жителям страны напомнили в Госдуме
24 октября 2025, 17:15, ИА Амител
Работники с нормированным графиком обладают законным правом отключать свои телефоны по завершении трудового дня, независимо от того, работают ли они на удаленной основе. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что трудовое законодательство четко определяет границы между рабочим временем и периодами отдыха от работы.
Депутат подчеркнул, что Трудовой кодекс обеспечивает каждому сотруднику возможность "не быть на связи" после окончания рабочего времени. Закрепленное законодательством право позволяет работнику выключить телефон и не отвечать на вызовы по окончании смены, и работодатель не вправе этого требовать. Данное правило относится ко всем категориям работников, включая тех, кто трудится дистанционно.
17:19:26 24-10-2025
Ну и пусть не отвечает, за забором желающих ответить всё ещё достаточно много.
00:09:44 26-10-2025
Гость (17:19:26 24-10-2025) Ну и пусть не отвечает, за забором желающих ответить всё ещё... Это вам так кажется. У меня в цехе год не могут найти 2 старших мастеров. Сейчас не 90-е и не начало 2000х.
17:30:53 24-10-2025
Не надо народ баламутить. Законно? Возможно. Но стоит ли так делать из, так скажем, политических соображений? Наверное нет. Так что пустой звук это
17:43:31 24-10-2025
Это - утопия или предложение для работников, не так важных для производства (но таких становится всё меньше)
05:36:45 25-10-2025
Как бывший инженер-разработчик новой техники я даже не представляю, как можно не общаться с товарищами по работе, с руководителями предприятия по вопросам, особенно срочным или по новой идее в разработке. На нашем предприятии и в советские времена такие звонки не вызывали возмущения, ни сейчас, насколько я знаю, не вызывают.Тем более, что не так уж часто звонки и бывали.Наоборот, радуешься, что люди звонят с новой идеей. Мне звонили посоветоваться, даже когда я был на отдыхе во время отпуска далеко от АК. И я радовался и обсуждал новое.
09:03:27 25-10-2025
Горожанин. (05:36:45 25-10-2025) Как бывший инженер-разработчик новой техники я даже не предс... Ты бы подумал, кому твои старческие воспоминания нужны?
12:06:57 25-10-2025
Гость (09:03:27 25-10-2025) Ты бы подумал, кому твои старческие воспоминания нужны?... А ты что нового привнес в эту жизнь?
Выпей "балтики", успокойся.
10:27:39 25-10-2025
Бывают ситуации аварийного характера, когда необходимо нужного специалиста вызвать на работу. У нас предприятие непрерывного цикла.
00:14:59 26-10-2025
Гость (10:27:39 25-10-2025) Бывают ситуации аварийного характера, когда необходимо нужно... Статья 148 ТК РФ. Обеспечьте работника сотовым телефоном и корпоративной сим картой. В трудовом договоре должно быть прописано, что у него ненормированный рабочий день и вот тогда звоните.