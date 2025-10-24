Об этом жителям страны напомнили в Госдуме

24 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

Работники с нормированным графиком обладают законным правом отключать свои телефоны по завершении трудового дня, независимо от того, работают ли они на удаленной основе. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что трудовое законодательство четко определяет границы между рабочим временем и периодами отдыха от работы.

Депутат подчеркнул, что Трудовой кодекс обеспечивает каждому сотруднику возможность "не быть на связи" после окончания рабочего времени. Закрепленное законодательством право позволяет работнику выключить телефон и не отвечать на вызовы по окончании смены, и работодатель не вправе этого требовать. Данное правило относится ко всем категориям работников, включая тех, кто трудится дистанционно.