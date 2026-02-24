Россиянин получил 15 суток ареста за публичную демонстрацию логотипа Instagram*

Правоохранители обнаружили публикацию, под которой размещались ссылки с логотипами соцсетей, включая запрещенный

24 февраля 2026, 14:46, ИА Амител

Судебное заседание / Фото: amic.ru

Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Денису Солдатову — генеральному директору проекта по защите прав заключенных "Гулаг‑Инфо".

Основанием стало правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации запрещенной символики. Соответствующее постановление суда имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, в декабре сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (ЦПЭ) при проверке интернет‑ресурса "Гулаг‑Инфо" обнаружили публикацию от 15 декабря 2025 года. В ней присутствовали ссылки, сопровождавшиеся логотипами ряда социальных сетей, включая логотип Instagram*.

В ходе судебного заседания Денис Солдатов подтвердил обстоятельства дела. Он сообщил, что "работа по удалению запрещенной символики была проведена, в настоящее время сайт закрыт".

Однако суд счел эти доводы недостаточными для освобождения от ответственности, указав, что они "не свидетельствуют об отсутствии события, состава административного правонарушения".

По данным сервиса Rusprofile, Денис Солдатов возглавляет ООО "Гулаг‑Инфо" с момента основания проекта в 2018 году.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская