Россиянин получил 15 суток ареста за публичную демонстрацию логотипа Instagram*
Правоохранители обнаружили публикацию, под которой размещались ссылки с логотипами соцсетей, включая запрещенный
24 февраля 2026, 14:46, ИА Амител
Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Денису Солдатову — генеральному директору проекта по защите прав заключенных "Гулаг‑Инфо".
Основанием стало правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ о публичной демонстрации запрещенной символики. Соответствующее постановление суда имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, в декабре сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (ЦПЭ) при проверке интернет‑ресурса "Гулаг‑Инфо" обнаружили публикацию от 15 декабря 2025 года. В ней присутствовали ссылки, сопровождавшиеся логотипами ряда социальных сетей, включая логотип Instagram*.
В ходе судебного заседания Денис Солдатов подтвердил обстоятельства дела. Он сообщил, что "работа по удалению запрещенной символики была проведена, в настоящее время сайт закрыт".
Однако суд счел эти доводы недостаточными для освобождения от ответственности, указав, что они "не свидетельствуют об отсутствии события, состава административного правонарушения".
По данным сервиса Rusprofile, Денис Солдатов возглавляет ООО "Гулаг‑Инфо" с момента основания проекта в 2018 году.
*Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
15:11:24 24-02-2026
очень радует что ФСБ так работает. можете внимательнее отнестись к VK? знатная помойка насчет экстремизма и торговли запрещенкой
15:50:31 24-02-2026
Гость (15:11:24 24-02-2026) очень радует что ФСБ так работает. можете внимательнее отнес... и уже в максе пора наводить порядок
16:13:47 24-02-2026
Гость (15:50:31 24-02-2026) и уже в максе пора наводить порядок... Вы хотели сказать в МаХе?
Закон скоро вступит в силу, не стоит нарушать
15:11:47 24-02-2026
На многих сайтах нашей страны есть значок с самолетиком, и что теперь всех за это к ответу?
15:26:46 24-02-2026
первый пошел)))
15:41:51 24-02-2026
Надо же... А сегодня девица в автобусе там сидела) Ей наверное тоже надо 15 суток дать? Тоже ведь публично)
16:45:28 24-02-2026
Представляю как они будут удивлены когда узнают , что Медведев каждый день постит в запрещенных соцсетях
17:22:42 24-02-2026
Это фигня! А вот в Германии недавно Мерц посетил небольшой городок. Местный пенс оставил коммент в соцсетях:"Пиноккио приезжал". На старика наложили штраф за оскорбление канцлера.
10:02:05 25-02-2026
Гость (17:22:42 24-02-2026)
Враньё. Ты бы поменьше смотрел телевизор и побольше интересовался тем, как всё на самом деле.
Прокуратура города Хайльбронне прекратила расследование, заявив что критика главы правительства посредством прозвища допустима. В пресс-релизе отметили, что высказывание попадает под критику власти и защищено свободой мнений, поэтому не является преступлением