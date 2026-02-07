Россиянка убила младенца и попросила мужа избавиться от тела

Супругу она сказала, что ребенок родился мертвым

Жительница Камня-Рыболова в Приморье получила два года колонии-поселения за расправу над новорожденным сыном. Об этом "Ленте.ру" сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Как установил суд, женщина родила ребенка дома в июне прошлого года, а затем задушила его. Мужу она сказала, что младенец родился мертвым, и передала пакет с телом. Мужчина поехал к реке Астраханке и выбросил пакет в воду. Новорожденного без признаков жизни нашли рыбаки спустя два месяца.

Правоохранители установили личность женщины и возбудили в отношении нее уголовное дело. Муж выступал в суде в качестве свидетеля и заявил, что не знал о беременности жены.