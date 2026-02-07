Россиянка убила младенца и попросила мужа избавиться от тела
Супругу она сказала, что ребенок родился мертвым
07 февраля 2026, 10:00, ИА Амител
Жительница Камня-Рыболова в Приморье получила два года колонии-поселения за расправу над новорожденным сыном. Об этом "Ленте.ру" сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.
Как установил суд, женщина родила ребенка дома в июне прошлого года, а затем задушила его. Мужу она сказала, что младенец родился мертвым, и передала пакет с телом. Мужчина поехал к реке Астраханке и выбросил пакет в воду. Новорожденного без признаков жизни нашли рыбаки спустя два месяца.
Правоохранители установили личность женщины и возбудили в отношении нее уголовное дело. Муж выступал в суде в качестве свидетеля и заявил, что не знал о беременности жены.
19:52:16 07-02-2026
"Муж выступал в суде в качестве свидетеля и заявил, что не знал о беременности жены"
Это ведь так незаметно
21:17:19 08-02-2026
какая то пара уродов отбитых