В Рубцовске с июня не убирают упавшее дерево, которое перегородило дорогу

Рубцовская администрация с лета не убирает упавшее дерево, которое перегородило пешеходам дорогу до школы и детского садика, сообщает Mash Siberia.

Огромный карагач рухнул во время сильного ветра 21 июня около дома № 24 по улице Калинина. С тех пор чиновники спилили только кончик ствола, который на 20 сантиметров заходил на детскую площадку.

Местная жительница неоднократно пыталась добиться вывоза дерева. Однако в ЖКХ заявили, что все претензии нужно предъявлять к хозяину гаражного бокса, возле которого и росло дерево.

В действительности же гаражом никто не владеет, а земля принадлежит мэрии, у которой, как выяснилось, денег на уборку нет.

В августе дерево упало на пять машин в Рубцовске.