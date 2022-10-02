В Рубцовске с июня не убирают упавшее дерево, которое перегородило дорогу
У мэрии нет на это денег
2 октября 2022, 21:16, Никита Черников
Рубцовская администрация с лета не убирает упавшее дерево, которое перегородило пешеходам дорогу до школы и детского садика, сообщает Mash Siberia.
Огромный карагач рухнул во время сильного ветра 21 июня около дома № 24 по улице Калинина. С тех пор чиновники спилили только кончик ствола, который на 20 сантиметров заходил на детскую площадку.
Местная жительница неоднократно пыталась добиться вывоза дерева. Однако в ЖКХ заявили, что все претензии нужно предъявлять к хозяину гаражного бокса, возле которого и росло дерево.
В действительности же гаражом никто не владеет, а земля принадлежит мэрии, у которой, как выяснилось, денег на уборку нет.
В августе дерево упало на пять машин в Рубцовске.
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