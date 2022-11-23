Власти Рубцовска проанализировали и выяснили, в каких местах образуются стаи бездомных собак
«Добросердечные» люди не задумываются и продолжают подкармливать животных
Замглавы Рубцовска Олег Обухович ответил на жалобы жителей города, заявляющих об опасности бездомных собак для людей, пишет «Местное время».
«Анализ, проведённый администрацией Рубцовска, показывает, что стаи бродячих собак образуются в тех местах, где жители их кормят. Впоследствии животное начинает считать, что это его территория, и бросаться на других собак и на людей», — пояснил Обухович.
22 ноября он посетил район санатория «Медуница», где рядом с теплотрассой образовались комфортные условия для обитания животных — есть место для сна и подкармливают жители ближайших домов. В итоге скопилась большая стая, которая создаёт угрозу, например, идущим в школу детям, но «добросердечные» люди об этом не задумываются.
Обухович подчеркнул, что власти знают о проблеме и ведут работу по выявлению безнадзорных животных, но их некому отлавливать и негде размещать. Поэтому сейчас не получается оперативно решить проблему.
Ранее в Бийске бездомная собака набросилась на беременную женщину.