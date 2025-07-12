Рубцовскую компанию привлекли к ответственности за кремацию отходов с нарушениями

Соблюдение экологических норм и требований находится на особом контроле органов надзора в Алтайском крае

Рубцовскую компанию привлекли к ответственности за кремацию биологических отходов без необходимого контроля выбросов вредных веществ в атмосферу во время неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что у предприятия также не было необходимой декларации о воздействии на окружающую среду – это тоже является нарушением. После представления прокурора проблемы устранили – организация разработала необходимую декларацию, выполнила предусмотренные законодательством мероприятия по охране воздуха. Виновника привлекли к административной ответственности по статьям 8.1 и ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ ("Несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов" и "Сокрытие экологической информации").

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение экологических норм и требований находится на особом контроле органов надзора в Алтайском крае.