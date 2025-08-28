"Русские витязи" пролетели над Барнаулом. Видео

Авиационная группа выступит 30 августа – на праздновании Дня города

28 августа 2025, 15:33, ИА Амител

В Барнаул в четверг днем, 28 августа, прибыла авиационная группа "Русские витязи". Они выступят на Дне города 30 августа.

Летчики совершили несколько пролетов над краевой столицей, прежде чем приземлиться в аэропорту. В честь 295-летия они выступят над акваторией Оби 30 августа с 17:00 до 18:00. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на amic.ru.

"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда пилотов, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Ранее amic.ru подробно рассказал о пилотажной группе.