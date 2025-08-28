"Русские витязи" пролетели над Барнаулом. Видео
Авиационная группа выступит 30 августа – на праздновании Дня города
28 августа 2025, 15:33, ИА Амител
В Барнаул в четверг днем, 28 августа, прибыла авиационная группа "Русские витязи". Они выступят на Дне города 30 августа.
Летчики совершили несколько пролетов над краевой столицей, прежде чем приземлиться в аэропорту. В честь 295-летия они выступят над акваторией Оби 30 августа с 17:00 до 18:00. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на amic.ru.
"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда пилотов, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Ранее amic.ru подробно рассказал о пилотажной группе.
Хорошие самолетики , но уж лучше пореже они летают..как то не по себе
19:06:16 28-08-2025
Гость (15:42:09 28-08-2025) Хорошие самолетики , но уж лучше пореже они летают..как то н...
Что испугались??? Ну писали же, что барнаульцы испугаются и все так и вышло.
15:52:01 28-08-2025
Мы скучали!!!
16:41:41 28-08-2025
Гость (15:52:01 28-08-2025) Мы скучали!!!...
А уж как они ро вас скучали...
16:18:43 28-08-2025
И что на день города будет опять тоже самое что было на 9 мая что ли?
16:55:45 28-08-2025
Житель (16:18:43 28-08-2025) И что на день города будет опять тоже самое что было на 9 ма... И что было на 9-е мая?
17:29:58 28-08-2025
Гость (16:55:45 28-08-2025) И что было на 9-е мая?... Да то же самое что в субботу будет.
17:37:59 28-08-2025
Гость (17:29:58 28-08-2025) Да то же самое что в субботу будет.... Бодун?
17:43:15 28-08-2025
Гость (17:29:58 28-08-2025) Да то же самое что в субботу будет.... Напомни, это ж когда витязи или стрижи летали на 9-е мая?