"Русские витязи" пролетели над Барнаулом. Видео

Авиационная группа выступит 30 августа – на праздновании Дня города

28 августа 2025, 15:33, ИА Амител

В Барнаул в четверг днем, 28 августа, прибыла авиационная группа "Русские витязи". Они выступят на Дне города 30 августа.

Летчики совершили несколько пролетов над краевой столицей, прежде чем приземлиться в аэропорту. В честь 295-летия они выступят над акваторией Оби 30 августа с 17:00 до 18:00. С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на amic.ru.

"Русские витязи" выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях. Это первая и до 2006 года единственная в мире команда пилотов, которая выполняет групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель". Ранее amic.ru подробно рассказал о пилотажной группе.

Барнаул День города
Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:42:09 28-08-2025

Хорошие самолетики , но уж лучше пореже они летают..как то не по себе

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:16 28-08-2025

Гость (15:42:09 28-08-2025) Хорошие самолетики , но уж лучше пореже они летают..как то н...
Что испугались??? Ну писали же, что барнаульцы испугаются и все так и вышло.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:01 28-08-2025

Мы скучали!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:41 28-08-2025

Гость (15:52:01 28-08-2025) Мы скучали!!!...
А уж как они ро вас скучали...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

16:18:43 28-08-2025

И что на день города будет опять тоже самое что было на 9 мая что ли?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:45 28-08-2025

Житель (16:18:43 28-08-2025) И что на день города будет опять тоже самое что было на 9 ма... И что было на 9-е мая?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:58 28-08-2025

Гость (16:55:45 28-08-2025) И что было на 9-е мая?... Да то же самое что в субботу будет.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:59 28-08-2025

Гость (17:29:58 28-08-2025) Да то же самое что в субботу будет.... Бодун?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:15 28-08-2025

Гость (17:29:58 28-08-2025) Да то же самое что в субботу будет.... Напомни, это ж когда витязи или стрижи летали на 9-е мая?

  12 Нравится
Ответить
