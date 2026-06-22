Повышение коснется около 136 тысяч человек, а общий объем средств на индексацию составит 8,5 млрд рублей

22 июня 2026, 16:10, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 1 августа ряд российских пенсионеров ожидает значительное повышение выплат. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, член Комитета по малому и среднему предпринимательству. Перерасчет будет произведен автоматически и не потребует подачи заявлений.

«Максимальный коэффициент увеличения составит 19,3% и будет предоставлен участникам программы софинансирования пенсий, родителям, направившим материнский капитал на накопительную часть, а также тем, кто самостоятельно откладывал средства вне программы. Срочная пенсионная выплата для этих категорий граждан вырастет на 19,3%. По предварительным оценкам СФР, это затронет около 37,3 тысячи человек», — добавил он.

Речь идет о срочной выплате из пенсионных накоплений, которые формировались гражданами самостоятельно или при государственной поддержке. Основная масса пенсионеров — около 136 тысяч человек — ожидает перерасчета накопительной пенсии на 17,3%. Им также не нужно будет обращаться в Социальный фонд: увеличенные суммы будут автоматически перечислены на карты или доставлены по почте, отметил он.

Увеличение выплат связано с результатами инвестирования, которые за 2025 год превысили официальный уровень инфляции в 5,6%. Именно поэтому коэффициент корректировки оказался столь высоким.

«Это не индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, которая регулируется отдельно и учитывает страховые взносы. Здесь пересчитывается только накопительная часть пенсии, которая в абсолютных величинах остается небольшой: средний размер составляет около 1600 рублей в месяц для накопительной пенсии и примерно три тысячи рублей — для срочной. Несмотря на значительный процентный прирост, в рублях прибавка выглядит умеренной», — пояснил парламентарий.

Для пенсионеров, приближающихся к пенсионному возрасту, все накопленные средства и результаты инвестирования будут учтены при назначении пенсии. Основанием для августовского перерасчета послужила информация, предоставленная СФР 19 мая 2026 года. Пенсионерам нет необходимости ожидать писем или обращаться в соответствующие органы — все будет проведено автоматически, заключил Говырин.