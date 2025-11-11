"С негром и без крестов на храме". Депутата ГД возмутило поздравление на 4 ноября в Бийске
Парламентарий обратился к своим подписчикам с просьбой искать подобные нарушения закона и писать в прокуратуру
11 ноября 2025, 16:42, ИА Амител
Поздравление администрации Бийска с Днем народного единства, который отметили 4 ноября, попало в список нарушений федерального закона, отправленный депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым в Генпрокуратуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Спасибо всем, кто сбросил мне факты продолжающегося "крестопада", несмотря на принятый нами (я один из авторов) федеральный закон», – отметил Матвеев.
Напомним, летом 2025 года Госдума приняла поправки в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", согласно которому "использование изображений <...> объектов религиозного назначения, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов не допускается".Как оказалось, в России фиксируются случаи нарушения закона. В частности, появляются изображения православных храмов, на которых в нарушение федерального закона кресты удалены и отсутствуют.
«Администрация Бийска с негром на День народного единства, но без крестов на храме», – отметил парламентарий. (Поздравление уже удалено на странице администрации Бийска во "ВКонтакте".)
«Если вы увидите новые/иные факты "крестопада", фотографируйте, делайте скрин, ссылку, если это в интернете, и пишите прокурору своего региона. Если в течение 30 дней нет ответа или прокурор не принял мер, присылайте мне на электронную почту копии своих обращений с фото нарушения и копию ответа прокурора (или информацию об отсутствии ответа)», – обратился Матвеев к подписчикам.
Он также подчеркнул, что "страна у нас большая, негодяев с крестопадами много". Поэтому, добавил депутат, борьба с "крестопадом" – дело каждого жителя России.
«Мною направлен депутатский запрос генпрокурору с просьбой принять меры прокурорского реагирования как по этим фактам, так и дать поручение прокурорам субъектов провести на своих территориях мониторинг и проверки соблюдения нового закона», – отметил Матвеев.
17:03:12 11-11-2025
Насколько же инклюзивна наша дума, что там берут работать таких как Матвеев
17:03:19 11-11-2025
вот тот черненький,это потомок минина ли пожарского? кто из них единился с африкой?
17:19:16 11-11-2025
Гость (17:03:19 11-11-2025) вот тот черненький,это потомок минина ли пожарского? кто из ... Никто. Это диабет у чувака сильный
19:50:56 11-11-2025
Гость (17:03:19 11-11-2025) вот тот черненький,это потомок минина ли пожарского? кто из ... пушкин, если ты не знал.
19:57:41 11-11-2025
Гость (19:50:56 11-11-2025) пушкин, если ты не знал.... Точно! Мавр Петра Великого один из предков поэта.
20:32:12 11-11-2025
Гость (19:57:41 11-11-2025) Точно! Мавр Петра Великого один из предков поэта. ... Ох уж эти ЕГЭшники... Вам должно быть стыдно быть таким тупым...
Арап Петра Великого. От Турции (родины предка Пушкина) до Мавритании очень много километров...
21:15:22 11-11-2025
Гость (20:32:12 11-11-2025) Ох уж эти ЕГЭшники... Вам должно быть стыдно быть таким тупы... Ох уже эти пережитки савецкого режиму!
"Сам Ганнибал в автобиографии указывал, что происходил из знатного рода из африканского города Лагона, где его отец был владетельным князем, но не упоминал точного местоположения родовых владений. "
Теперь открой карты и глянь сколько расстояние от Чада до Мавритании, турецкоподанный ты наш! Заодно можешь оценить расстояние до Константинополя.
Так что садись, два!
!
17:44:39 11-11-2025
На счёт крестов и негров не знаю...
А вот что красная звезда на Кремле, это правильно!!!
19:43:44 11-11-2025
Этому изображению уже лет 50 наверное, взяли из советского прошлого.
19:59:42 11-11-2025
Гость (19:43:44 11-11-2025) Этому изображению уже лет 50 наверное, взяли из советского п... На фоне флага РФ? Точно 50 лет?
00:17:38 12-11-2025
Гость (19:59:42 11-11-2025) На фоне флага РФ? Точно 50 лет?... ИИ и не такое может.
07:38:11 12-11-2025
Гость (00:17:38 12-11-2025) ИИ... 50 лет назад ИИ не было. Так что гражданин соврал про срок картинки в 50 лет.
12:52:38 12-11-2025
Гость (07:38:11 12-11-2025) 50 лет назад ИИ не было. Так что гражданин соврал про ср... Берется основа в данном случае картинка которой 50 лет и добовляешь фраг и подпись, вот что происходит с людьми когда у них нет доступа к информации, они не знают элементарных вещей.
23:26:51 11-11-2025
Да и вообще странно что администрация Бийска не нарисовала картинку с изображением Бийска, при поздравлении своих горожан с Днем народного единства.
ПС На счет цвета кожи персонажа ничего не имею, а вот зачем кресты убирать мне абсолютно непонятно.
11:33:06 12-11-2025
Самому депутату стоит ответить за "негра".