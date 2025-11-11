"С негром и без крестов на храме". Депутата ГД возмутило поздравление на 4 ноября в Бийске

Парламентарий обратился к своим подписчикам с просьбой искать подобные нарушения закона и писать в прокуратуру

11 ноября 2025, 16:42, ИА Амител

Поздравление с Днем народного единства / Администрация Бийска

Поздравление администрации Бийска с Днем народного единства, который отметили 4 ноября, попало в список нарушений федерального закона, отправленный депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым в Генпрокуратуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто сбросил мне факты продолжающегося "крестопада", несмотря на принятый нами (я один из авторов) федеральный закон», – отметил Матвеев.

Напомним, летом 2025 года Госдума приняла поправки в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", согласно которому "использование изображений <...> объектов религиозного назначения, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов не допускается".Как оказалось, в России фиксируются случаи нарушения закона. В частности, появляются изображения православных храмов, на которых в нарушение федерального закона кресты удалены и отсутствуют.

«Администрация Бийска с негром на День народного единства, но без крестов на храме», – отметил парламентарий. (Поздравление уже удалено на странице администрации Бийска во "ВКонтакте".)

«Если вы увидите новые/иные факты "крестопада", фотографируйте, делайте скрин, ссылку, если это в интернете, и пишите прокурору своего региона. Если в течение 30 дней нет ответа или прокурор не принял мер, присылайте мне на электронную почту копии своих обращений с фото нарушения и копию ответа прокурора (или информацию об отсутствии ответа)», – обратился Матвеев к подписчикам.

Он также подчеркнул, что "страна у нас большая, негодяев с крестопадами много". Поэтому, добавил депутат, борьба с "крестопадом" – дело каждого жителя России.