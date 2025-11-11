НОВОСТИОбщество

"С негром и без крестов на храме". Депутата ГД возмутило поздравление на 4 ноября в Бийске

Парламентарий обратился к своим подписчикам с просьбой искать подобные нарушения закона и писать в прокуратуру

11 ноября 2025, 16:42, ИА Амител

Поздравление с Днем народного единства / Администрация Бийска
Поздравление с Днем народного единства / Администрация Бийска

Поздравление администрации Бийска с Днем народного единства, который отметили 4 ноября, попало в список нарушений федерального закона, отправленный депутатом Госдумы Михаилом Матвеевым в Генпрокуратуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто сбросил мне факты продолжающегося "крестопада", несмотря на принятый нами (я один из авторов) федеральный закон», – отметил Матвеев.

Напомним, летом 2025 года Госдума приняла поправки в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", согласно которому "использование изображений <...> объектов религиозного назначения, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов не допускается".Как оказалось, в России фиксируются случаи нарушения закона. В частности, появляются изображения православных храмов, на которых в нарушение федерального закона кресты удалены и отсутствуют.

«Администрация Бийска с негром на День народного единства, но без крестов на храме», – отметил парламентарий. (Поздравление уже удалено на странице администрации Бийска во "ВКонтакте".) 

Поздравление с Днем народного единства / Администрация Бийска

«Если вы увидите новые/иные факты "крестопада", фотографируйте, делайте скрин, ссылку, если это в интернете, и пишите прокурору своего региона. Если в течение 30 дней нет ответа или прокурор не принял мер, присылайте мне на электронную почту копии своих обращений с фото нарушения и копию ответа прокурора (или информацию об отсутствии ответа)», – обратился Матвеев к подписчикам.

Он также подчеркнул, что "страна у нас большая, негодяев с крестопадами много". Поэтому, добавил депутат, борьба с "крестопадом" – дело каждого жителя России.

«Мною направлен депутатский запрос генпрокурору с просьбой принять меры прокурорского реагирования как по этим фактам, так и дать поручение прокурорам субъектов провести на своих территориях мониторинг и проверки соблюдения нового закона», – отметил Матвеев.

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

В Госдуме проведут совещание по вопросу стирания крестов с изображений храмов

Депутат отметила, речь идет о посягательстве на традиционные ценности и культурное наследие России
НОВОСТИОбщество
Бийск религия депутаты Нарушения законы

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

17:03:12 11-11-2025

Насколько же инклюзивна наша дума, что там берут работать таких как Матвеев

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:19 11-11-2025

вот тот черненький,это потомок минина ли пожарского? кто из них единился с африкой?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:16 11-11-2025

Гость (17:03:19 11-11-2025) вот тот черненький,это потомок минина ли пожарского? кто из ... Никто. Это диабет у чувака сильный

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:56 11-11-2025

Гость (17:03:19 11-11-2025) вот тот черненький,это потомок минина ли пожарского? кто из ... пушкин, если ты не знал.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:41 11-11-2025

Гость (19:50:56 11-11-2025) пушкин, если ты не знал.... Точно! Мавр Петра Великого один из предков поэта.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:12 11-11-2025

Гость (19:57:41 11-11-2025) Точно! Мавр Петра Великого один из предков поэта. ... Ох уж эти ЕГЭшники... Вам должно быть стыдно быть таким тупым...
Арап Петра Великого. От Турции (родины предка Пушкина) до Мавритании очень много километров...

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:15:22 11-11-2025

Гость (20:32:12 11-11-2025) Ох уж эти ЕГЭшники... Вам должно быть стыдно быть таким тупы... Ох уже эти пережитки савецкого режиму!
"Сам Ганнибал в автобиографии указывал, что происходил из знатного рода из африканского города Лагона, где его отец был владетельным князем, но не упоминал точного местоположения родовых владений. "
Теперь открой карты и глянь сколько расстояние от Чада до Мавритании, турецкоподанный ты наш! Заодно можешь оценить расстояние до Константинополя.

Так что садись, два!
!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:39 11-11-2025

На счёт крестов и негров не знаю...
А вот что красная звезда на Кремле, это правильно!!!

  -52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:43:44 11-11-2025

Этому изображению уже лет 50 наверное, взяли из советского прошлого.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:42 11-11-2025

Гость (19:43:44 11-11-2025) Этому изображению уже лет 50 наверное, взяли из советского п... На фоне флага РФ? Точно 50 лет?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:17:38 12-11-2025

Гость (19:59:42 11-11-2025) На фоне флага РФ? Точно 50 лет?... ИИ и не такое может.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:38:11 12-11-2025


Гость (00:17:38 12-11-2025) ИИ... 50 лет назад ИИ не было. Так что гражданин соврал про срок картинки в 50 лет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:38 12-11-2025

Гость (07:38:11 12-11-2025) 50 лет назад ИИ не было. Так что гражданин соврал про ср... Берется основа в данном случае картинка которой 50 лет и добовляешь фраг и подпись, вот что происходит с людьми когда у них нет доступа к информации, они не знают элементарных вещей.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Селянин

23:26:51 11-11-2025

Да и вообще странно что администрация Бийска не нарисовала картинку с изображением Бийска, при поздравлении своих горожан с Днем народного единства.

ПС На счет цвета кожи персонажа ничего не имею, а вот зачем кресты убирать мне абсолютно непонятно.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:06 12-11-2025

Самому депутату стоит ответить за "негра".

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров