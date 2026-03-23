С приходом тепла в Алтайском крае закрыли две ледовые переправы

23 марта 2026, 15:17, ИА Амител

В Алтайском крае из-за потепления начали закрывать ледовые переправы. С 23 марта перестали действовать сразу две дороги по льду, сообщили в МЧС России по Алтайскому краю.

Так, в Шелаболихинском районе закрыли переправу через реку Обь между селами Шелаболиха и Иня. Проезд по ней запрещен для всех видов транспорта. С 24 марта здесь начнут разрушать лед методом распиловки, а на подъездах установят заграждения и запрещающие знаки.

В Советском районе также закрыли ледовую дорогу через реку Катунь.

Кроме того, в Каменском районе ввели ограничения: с 21 марта по переправе через Обь разрешен проезд только для транспорта массой до двух тонн.

Спасатели напоминают, что выход и выезд на лед вне официально открытых переправ крайне опасны и могут привести к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что обильные снегопады могут усугубить ситуацию с паводками в Барнауле. На 14 марта зарегистрированный уровень осадков составил 28,4 мм, что существенно выше стандартной среднемесячной нормы в 19 мм.