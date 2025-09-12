Сахалинцы собирают урожай апельсинов на берегах острова. Видео

Всему виной буровые установки на море

12 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

На берегах Сахалина местные жители находят свежие апельсины, выброшенные морем. По словам очевидцев, оранжевые плоды лежат целыми и неповрежденными, а временами их количество позволяет набрать целые корзины. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Фрукты прибивает к побережью Охотского моря. Источник "тропического урожая" объясняется просто. Рядом расположены буровые установки, откуда работники выбрасывают цитрусы за борт. Морские течения и волны приносят их к острову.

Жители Сахалина рассказывают, что во время прогулок вдоль побережья регулярно встречают такие находки и охотно собирают апельсины.

