Сахалинцы собирают урожай апельсинов на берегах острова. Видео

Всему виной буровые установки на море

12 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

На берегах Сахалина местные жители находят свежие апельсины, выброшенные морем. По словам очевидцев, оранжевые плоды лежат целыми и неповрежденными, а временами их количество позволяет набрать целые корзины. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Фрукты прибивает к побережью Охотского моря. Источник "тропического урожая" объясняется просто. Рядом расположены буровые установки, откуда работники выбрасывают цитрусы за борт. Морские течения и волны приносят их к острову.

Жители Сахалина рассказывают, что во время прогулок вдоль побережья регулярно встречают такие находки и охотно собирают апельсины.

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:34:48 12-09-2025

а зачем выбрасывают? они плохие что ли? тогда нафиг их собирать?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:02:55 12-09-2025

Гость (13:34:48 12-09-2025) а зачем выбрасывают? они плохие что ли? тогда нафиг их собир... а зачем фукусимцам светящиеся в ночи липясины?
они и сами светятся...

  -1 Нравится
Ответить
