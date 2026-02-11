Самолет Azur Air из Барнаула во Вьетнам задерживается из-за погодных условий

Пассажиров разместили в гостинице

11 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Вылет чартерного рейса авиакомпании Azur Air из Барнаула во вьетнамский Камрань задерживается более чем на 13 часов. Отправление, запланированное на 02:00, теперь ожидается только в 15:30, сообщает онлайн-табло аэропорта.

Причиной задержки названа неблагоприятная погода. Вечером 10 февраля в Барнауле шел дождь со снегом, а к утру снегопад усилился. По данным "Вести Алтай", на ВПП образовалось низкое сцепление, что сделало взлет небезопасным.

На рейс зарегистрировано 238 пассажиров, всем им оказали положенные услуги, включая размещение в гостинице.

Ранее сообщали, что алтайские туристы стали бояться летать рейсами Azur Air после серии инцидентов. За последние недели сразу несколько рейсов перевозчика были задержаны из-за технических неисправностей. В частности, самолет, следовавший из Красноярска во Вьетнам, не смог вылететь по расписанию, а пассажирам пришлось ждать отправления почти двое суток.