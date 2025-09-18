Сайлюгемский нацпарк показал виртуозных козлов, держащих равновесие на отвесных скалах

Скалы для них не преграда, а привычная среда обитания

18 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Козлы виртуозно держат равновесие / Фото: Наталья Чебыкина, Сайлюгемский нацпарк

В Сайлюгемском нацпарке удалось снять редкие кадры. Горные козлы виртуозно передвигаются по отвесным скалам. Животные уверенно держат равновесие там, где человеку было бы почти невозможно устоять. Об этом сообщили в Telegram-канале нацпарка.

Каждое движение копытных – точное и выверенное, каждый прыжок – быстрый и уверенный. Для них отвесные каменные стены не препятствие, а естественная среда обитания, где они чувствуют себя совершенно свободно.

«Судя по фото, наши вертикальные скалолазы могли бы ходить и по нитке. И вообще перемещаться в четырех измерениях», – отметили в нацпарке.

Такие кадры еще раз напоминают о том, насколько удивительно приспособлены дикие животные к жизни в суровых условиях высокогорья.

