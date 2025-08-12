Сближение Венеры и Юпитера заметили в ночном небе над Барнаулом

Ночь, когда планеты можно увидеть практически в одной точке неба, наступает раз в три года

12 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Сближение Венеры и Юпитера / Фото: Barnaul 22

В ночь на 12 августа барнаульцы заметили над городом два ярких небесных объекта – планеты Венеру и Юпитер, которые сблизились на расстояние менее одного градуса друг от друга. Снимки опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Как уточнили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 12 августа произошла кульминация сближения Венеры и Юпитера на звездном небе. Ночь, когда планеты можно увидеть практически в одной точке, наступает один раз в три года.

Фото: xras.ru

По данным специалистов, Венера и Юпитер взошли в северо-восточной части небосвода в 01:40 по московскому времени, и уже через полчаса их отчетливо было видно над горизонтом. А в 03:45 планеты начали пропадать из виду из-за восхода солнца.