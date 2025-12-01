Счета за отопление в 10 тысяч рублей шокировали жителей Алтайского края
Общая сумма "коммуналки" за двухкомнатную квартиру выросла до 15–17 тысяч
01 декабря 2025, 17:16, ИА Амител
В Telegram-канале "Барнаул 22" разгорается бурное обсуждение ноябрьских квитанций за коммунальные услуги. Пользователи активно делятся фотографиями платежек, в которых суммы за отопление вызывают настоящий шок – за квартиру площадью 60 кв. метров жителям выставили почти 10 тысяч рублей только за тепло.
«Сегодня принесли квитанции за ноябрь. От безысходности хочется выть и рвать на себе волосы, ибо суммы ужасающие. В прошлом месяце за квартиру 60 кв. метров стоимость отопления вышла 8200 руб. За предыдущий месяц в квитанции сумма 9629,86 руб. Это только отопление», – пишут горожане.
Несмотря на предусмотренную компенсацию в размере около 2000 рублей, она, по словам жителей, ситуацию не спасает. Для ее получения необходимо оплатить счет до 10-го числа текущего месяца, что создает дополнительную финансовую нагрузку.
В итоге с учетом всех остальных расходов на коммунальные услуги ежемесячный платеж за квартиру средней площади может достигать 15–17 тысяч рублей.
Однако в Барнауле некоторые жители выражают скепсис по поводу этой ситуации и отмечают в комментариях, что за квартиру 87 кв.м они заплатили не более 12 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут дважды, а самые значительные повышения ожидаются в Ставропольском крае и Дагестане.
17:22:29 01-12-2025
и это у нас тариф в районе 3200 руб./Гкалл, а в Горняке, где зарплаты еще ниже, около 5000 руб./Гкалл. Занимательная математика
17:47:55 01-12-2025
По телевизору все кажут как Европа загибается.Мне кажется все наоборот
18:40:39 01-12-2025
Гость (17:47:55 01-12-2025) По телевизору все кажут как Европа загибается.Мне кажется вс... по доходам они живут примерно в 4 раза лучше нас, т.е. мы не сможем узнать загнулись они или нет, так как нас уже не будет.
10:48:25 02-12-2025
Гость (17:47:55 01-12-2025) По телевизору все кажут как Европа загибается.Мне кажется вс...
И что ж вы еще не там? скатертью дорожка
18:10:09 01-12-2025
На фотке "муп чарышское тепло" . у меня в барнауле за двушку 54квадрата без света и интернета 7,5. За интернет 850 за свет еще квитанции не было
19:22:13 01-12-2025
Сейчас главное не бухтеть
19:36:14 01-12-2025
Барнаул. Нормальная цифра за отопление - 3250 р. Квартира трехкомнатная.
20:39:59 01-12-2025
Гость (19:36:14 01-12-2025) Барнаул. Нормальная цифра за отопление - 3250 р. Квартира тр... Джентльмены верят на слово...., .... не мешки ворочить? да?
20:49:20 01-12-2025
Гость (19:36:14 01-12-2025) Барнаул. Нормальная цифра за отопление - 3250 р. Квартира тр... За ноябрь, за отопление, за двушку. 3248р. Вы либо "экономите", либо "фантазируете", либо вас "недогревают"...
23:02:58 01-12-2025
"За ноябрь, за отопление, за двушку. 3248р. Вы либо "экономите", либо "фантазируете", либо вас "недогревают"... - Не угадали.
20:07:03 01-12-2025
мне тоже принесли почти в 2 раза выше общую сумму по квитанции. платить не стала, надо ехать разбираться, но вот эти конторы заканчивают свою работу раньше меня. и что делать? ждать пени?
20:09:34 01-12-2025
Непошто было народу менять советские цены на буржуйские и десятилетиями тянуть резину с исправлением допущенного в 90-х гг очевидного ляпа!
20:11:38 01-12-2025
Продукты подорожали за 25 лет в среднем в 10 раз, ЖКХ в 20 раз. Мы все вместе сотни миллиардов переплачиваем за ЖКХ. Эти деньги уходят потом за границу на счета собственников ЖКХ.
20:14:06 01-12-2025
Когда это все кончится или это сон....
08:23:01 02-12-2025
Гость (20:14:06 01-12-2025) Когда это все кончится или это сон....... Вы выпили синюю таблетку. Ваш выбор.
20:49:43 01-12-2025
Однокомнатная 32 кв.м - 1500 отопление за ноябрь. Не накручивайте. А вы что хотели то ..?это сибирь ..холод..ну давайте сидеть в сырых и холодных помещениях по полгодаи зарабатывать tbs. Кто не хочет платить , езжайте в Краснодарский край там жарко. Будите плотить круглосуточно за кондиционеры
20:54:15 01-12-2025
Холодов еще не видели, но 10164 за 64 квадрата - получите, распишитесь! Это не по-христиански! Дровами топить дешевле, хотя и они дорогие! К этому похоже вернемся, в век цифровых технологий...
22:30:09 01-12-2025
Гость (20:54:15 01-12-2025) Холодов еще не видели, но 10164 за 64 квадрата - получите, р... 10 наверное за всё, а не только за отопление. Вы сюда посчитали и интернет, и свет и кредит?
15:24:07 02-12-2025
Гость (22:30:09 01-12-2025) 10 наверное за всё, а не только за отопление. Вы сюда пос... Без кредита и интернета за всё 15921...
01:05:18 02-12-2025
Может уже ХВАТИТ терпеть беспредел коммунальщиков! Нужно просто всем дружно перестать платить по их счетам. Пусть идут в суд и доказывают качество своих услуг.
10:26:25 02-12-2025
Житель города (01:05:18 02-12-2025) Может уже ХВАТИТ терпеть беспредел коммунальщиков! Нужно про... всем пост!
15:39:43 02-12-2025
Житель города (01:05:18 02-12-2025) Может уже ХВАТИТ терпеть беспредел коммунальщиков! Нужно про... Будь проще! И к тебе потянутся люди. Все решается в течении получаса и легко: https://www.amic.ru/news/zhitelnica-barnaula-oplatila-dolgi-po-zhkh-na-sleduyuschiy-den-posle-aresta-avtomobilya-573624
07:31:30 02-12-2025
Не знаю что уж у них там в Чарыше происходит, но в центре города 77,7 квадрата в кирпичном доме вся квитанция 8700 за ноябрь. Про какие 15 косарей в месяц идет речь в статье??? Вы про фактчекинг слышали? Может проверять надо, прежде чем слухи собирать?
08:11:29 02-12-2025
Несмотря на предусмотренную компенсацию в размере около 2000 рублей
Что за компенсация? Как ее получить?
Я даже не буду писать сколько у меня за 100 меров пришло, чтобы людей не шокировать
08:32:20 02-12-2025
Платить за холод в квартире?
09:15:38 02-12-2025
свой дом, в черте города, 120 квадратов, общий чек 4200р. плюс тыртырнет. Свет ощутимо подорожал, поэтому и стало дорого. Жеалаю всем мирного неба, а нытикам не ныть :)
09:19:35 02-12-2025
Сколько человек живет в квартире? Еслиодин то да, наверно многовато. А если двое взрослых - нормально. Если конечно они работают, а не живут на детские пособия.
08:25:23 03-12-2025
Трехкомнатная 67 кв.м. Отопление за ноябрь 7300!!! Так морозов почти не было в ноябре!! А что будет декабрь-январь?
08:41:49 03-12-2025
Чему люди удивляются, если живут в дырявых стекловатниках с панорамным остеклением от пола до потолка и с внешними стенами в один силикатный блок? Платить придётся всё больше и больше!
12:34:13 11-12-2025
Михайловский район Алтайского края. Тариф 4992,59 руб. за Гкал. Тонна угля около 6000 руб. С вашими доходами и дешевыми тарифами грех жаловаться!