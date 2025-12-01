Счета за отопление в 10 тысяч рублей шокировали жителей Алтайского края

Общая сумма "коммуналки" за двухкомнатную квартиру выросла до 15–17 тысяч

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

В Telegram-канале "Барнаул 22" разгорается бурное обсуждение ноябрьских квитанций за коммунальные услуги. Пользователи активно делятся фотографиями платежек, в которых суммы за отопление вызывают настоящий шок – за квартиру площадью 60 кв. метров жителям выставили почти 10 тысяч рублей только за тепло.

«Сегодня принесли квитанции за ноябрь. От безысходности хочется выть и рвать на себе волосы, ибо суммы ужасающие. В прошлом месяце за квартиру 60 кв. метров стоимость отопления вышла 8200 руб. За предыдущий месяц в квитанции сумма 9629,86 руб. Это только отопление», – пишут горожане.

Фото: Барнаул 22

Несмотря на предусмотренную компенсацию в размере около 2000 рублей, она, по словам жителей, ситуацию не спасает. Для ее получения необходимо оплатить счет до 10-го числа текущего месяца, что создает дополнительную финансовую нагрузку.

В итоге с учетом всех остальных расходов на коммунальные услуги ежемесячный платеж за квартиру средней площади может достигать 15–17 тысяч рублей.

Однако в Барнауле некоторые жители выражают скепсис по поводу этой ситуации и отмечают в комментариях, что за квартиру 87 кв.м они заплатили не более 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут дважды, а самые значительные повышения ожидаются в Ставропольском крае и Дагестане.