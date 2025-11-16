"Съехались все службы". Две легковушки столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле
По данным очевидцев, на месте происшествия работали скорая, детская реанимация и сотрудники МЧС
16 ноября 2025, 22:00, ИА Амител
В Барнауле произошла авария с двумя легковыми автомобилями на проспекте Строителей. По информации очевидцев, к месту происшествия приезжали пожарные и медики скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал go_Barnaul.
Судя по кадрам, снятым барнаульцами, одна из легковушек въехала в бок другой машины. Насколько серьезные повреждения получили автомобили – неизвестно.
Подписчики назвали ДТП "с виду небольшим", но отметили, что к месту аварии "съехались все службы". Так, на фото можно заметить автомобили скорой помощи, реанимации и МЧС.
Информации о пострадавших в аварии и ее обстоятельствах пока нет.
Ранее легковой автомобиль столкнулся с трамваем в Бийске. В ДТП получил травмы 74-летний мужчина, его увезли в больницу в состоянии средней тяжести.
22:42:52 16-11-2025
боковые самые опасные, там поди всех придавило. и по-прежнему многие НЕ пристегивают детей и они свободно лазят по салону
09:55:32 17-11-2025
Гость (22:42:52 16-11-2025) боковые самые опасные, там поди всех придавило. и по-прежнем... Не просто лазят, но и летают по салону в случае ДТП как шары для боулинга, попутно убивая тех, кто пристегнут.
06:21:17 17-11-2025
Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вокзалу
06:55:44 17-11-2025
Гость (06:21:17 17-11-2025) Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вок... Ну вот оттуда... На кроссовере кто-то очень джигит.
09:54:09 17-11-2025
Гость (06:21:17 17-11-2025) Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вок... Зато прямо с Социалистического можно. Может быть оттуда.
09:58:19 17-11-2025
Гость (09:54:09 17-11-2025) Зато прямо с Социалистического можно. Может быть оттуда.... Между прямо по Социалистическому и прямо по Строителей -30 секунд для пешеходов по всем направлениям.
10:13:36 17-11-2025
Гость (06:21:17 17-11-2025) Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вок... Так же как запрещено с Ленина налево на Северо-Западную или с Павловского налево на Новороссийскую. Но кого это останавливает?
10:32:48 17-11-2025
Гость (06:21:17 17-11-2025) Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вок... запрещен, но куча водятлов, не глядя на знаки до сих пор там поворачивают, создавая затор в первом ряду.
и ДПС не принимает мер, а могли бы стоять и бабло рубить.