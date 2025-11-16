"Съехались все службы". Две легковушки столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле

По данным очевидцев, на месте происшествия работали скорая, детская реанимация и сотрудники МЧС

16 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

ДТП на проспекте Строителей / Фото: go_Barnaul

В Барнауле произошла авария с двумя легковыми автомобилями на проспекте Строителей. По информации очевидцев, к месту происшествия приезжали пожарные и медики скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал go_Barnaul.

Судя по кадрам, снятым барнаульцами, одна из легковушек въехала в бок другой машины. Насколько серьезные повреждения получили автомобили – неизвестно.

Подписчики назвали ДТП "с виду небольшим", но отметили, что к месту аварии "съехались все службы". Так, на фото можно заметить автомобили скорой помощи, реанимации и МЧС.

Информации о пострадавших в аварии и ее обстоятельствах пока нет.

