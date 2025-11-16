НОВОСТИПроисшествия

"Съехались все службы". Две легковушки столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле

По данным очевидцев, на месте происшествия работали скорая, детская реанимация и сотрудники МЧС

16 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

ДТП на проспекте Строителей / Фото: go_Barnaul

В Барнауле произошла авария с двумя легковыми автомобилями на проспекте Строителей. По информации очевидцев, к месту происшествия приезжали пожарные и медики скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал go_Barnaul.

Судя по кадрам, снятым барнаульцами, одна из легковушек въехала в бок другой машины. Насколько серьезные повреждения получили автомобили – неизвестно.

Подписчики назвали ДТП "с виду небольшим", но отметили, что к месту аварии "съехались все службы". Так, на фото можно заметить автомобили скорой помощи, реанимации и МЧС.

Информации о пострадавших в аварии и ее обстоятельствах пока нет.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с трамваем в Бийске. В ДТП получил травмы 74-летний мужчина, его увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

22:42:52 16-11-2025

боковые самые опасные, там поди всех придавило. и по-прежнему многие НЕ пристегивают детей и они свободно лазят по салону

Avatar Picture
Гость

09:55:32 17-11-2025

Гость (22:42:52 16-11-2025) боковые самые опасные, там поди всех придавило. и по-прежнем... Не просто лазят, но и летают по салону в случае ДТП как шары для боулинга, попутно убивая тех, кто пристегнут.

Avatar Picture
Гость

06:21:17 17-11-2025

Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вокзалу

Avatar Picture
Гость

06:55:44 17-11-2025

Гость (06:21:17 17-11-2025) Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вок... Ну вот оттуда... На кроссовере кто-то очень джигит.

Avatar Picture
Гость

09:54:09 17-11-2025

Гость (06:21:17 17-11-2025) Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вок... Зато прямо с Социалистического можно. Может быть оттуда.

Avatar Picture
Гость

09:58:19 17-11-2025

Гость (09:54:09 17-11-2025) Зато прямо с Социалистического можно. Может быть оттуда.... Между прямо по Социалистическому и прямо по Строителей -30 секунд для пешеходов по всем направлениям.

Avatar Picture
Гость

10:13:36 17-11-2025

Гость (06:21:17 17-11-2025) Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вок... Так же как запрещено с Ленина налево на Северо-Западную или с Павловского налево на Новороссийскую. Но кого это останавливает?

Avatar Picture
Гость

10:32:48 17-11-2025

Гость (06:21:17 17-11-2025) Откуда там боковой, там поворот запрещён со Строителей к вок... запрещен, но куча водятлов, не глядя на знаки до сих пор там поворачивают, создавая затор в первом ряду.
и ДПС не принимает мер, а могли бы стоять и бабло рубить.

