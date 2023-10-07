Цена земли в ходе аукциона выросла почти в десять раз

07 октября 2023, 10:08, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание склада возведут в Барнауле в пер. Промышленном, 17. Это прибрежная производственная часть города, расположенная недалеко от Оби. Участок для строительства объекта разыграли на торгах в начале октября 2023 года. Лот заинтересовал семь предпринимателей.

Так, в аукционе участвовали ООО "Ел-Сервис" (гендиректор Антон Ларионов), ООО "Специализированное решение" (гендиректор Ольга Кудрявцева), ООО "МеталлПромСтрой" (директор Павел Кошкаров), а также Анастасия Тучина, Ольга Шишигина, Андрей Лыкасов, Евгений Трубников. Начальная стоимость земли составляла 578 тыс. рублей, однако в ходе торгов цена выросла до 5,2 млн рублей. Последнее предложение сделал Андрей Лыкасов, которому и достался участок.

Построить склад инвестор должен в течение 2 лет и 6 месяцев. Все это время победитель будет вносить в казну ежегодную арендную плату в размере 5,2 млн рублей.

Сейчас участок пустует, он окружен производственными и хозяйственными зданиями: гаражами, складами, промкорпусами. Часть земельного участка находится в зонах с особыми условиями использования: водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Оби, охранной зоне кабельной линии.

"Согласно представленной топографической съемке, сведениям Единого государственного реестра недвижимости в границах земельного участка проходят кабельная и воздушная линии электроэнергетики. Наличие объектов инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка является основанием для установления сервитута в целях их дальнейшей эксплуатации", – указано в документации к торгам.