Семья с ребенком погибла при пожаре в частном доме в Барнауле

С огнем боролись 35 сотрудников МЧС

07 февраля 2026, 12:45, ИА Амител

Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле крупный пожар в частном жилом доме унес жизни трех человек. Информацию об этом распространила пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Огонь вспыхнул вечером в пятницу, 6 февраля, в Колыванском проезде. Пламя удалось локализовать на площади 80 квадратных метров, однако крыша здания обвалилась. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили тела погибших.

Для борьбы с огнем были задействованы 35 спасателей, которые использовали восемь единиц техники. Работали пять команд газодымозащитников. На место оперативно выезжали представители администрации, а также глава города Вячеслав Франк.

Среди жертв трагедии — 12-летняя девочка, а также 48-летний мужчина и 47-летняя женщина. МЧС опубликовало видео, предположительно снятое погибшей девочкой. На записи видно, как она общается с подругой, сообщая о начавшемся пожаре и прося о помощи. Видео обрывается, когда комнату заполняет дым.

Следственное управление СК России по Алтайскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Ход расследования находится под надзором прокуратуры Алтайского края. Параллельно проводится проверка соблюдения законодательства, направленного на профилактику безнадзорности среди несовершеннолетних.