Такое раннее начало трудовой деятельности положительно скажется на размере будущей пенсии

22 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Будущая пенсия россиян может начать формироваться уже с 14 лет, если подросток устроится на официальную работу. Об этом рассказала член Комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина в интервью РИА Новости.

По словам сенатора, школьники и учащиеся колледжей имеют право на оплачиваемую занятость при соблюдении ряда условий. Такое раннее начало трудовой деятельности положительно скажется на размере будущей пенсии, ведь подростки смогут накапливать пенсионные баллы задолго до совершеннолетия.

Косихина уточнила, что самостоятельно заключить трудовой договор несовершеннолетний может только с 16 лет. До этого возраста работать разрешается лишь с согласия родителей и органов опеки.

Она также подчеркнула, что подростки до 16 лет не могут трудиться более 24 часов в неделю, а для молодых людей от 16 до 18 лет установлен предел в 35 часов. Для детей 14–15 лет продолжительность рабочего дня ограничена четырьмя часами.