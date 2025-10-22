Сенатор посоветовала россиянам работать с 14 лет, чтобы накопить на пенсию
Такое раннее начало трудовой деятельности положительно скажется на размере будущей пенсии
22 октября 2025, 12:00, ИА Амител
Будущая пенсия россиян может начать формироваться уже с 14 лет, если подросток устроится на официальную работу. Об этом рассказала член Комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина в интервью РИА Новости.
По словам сенатора, школьники и учащиеся колледжей имеют право на оплачиваемую занятость при соблюдении ряда условий. Такое раннее начало трудовой деятельности положительно скажется на размере будущей пенсии, ведь подростки смогут накапливать пенсионные баллы задолго до совершеннолетия.
Косихина уточнила, что самостоятельно заключить трудовой договор несовершеннолетний может только с 16 лет. До этого возраста работать разрешается лишь с согласия родителей и органов опеки.
Она также подчеркнула, что подростки до 16 лет не могут трудиться более 24 часов в неделю, а для молодых людей от 16 до 18 лет установлен предел в 35 часов. Для детей 14–15 лет продолжительность рабочего дня ограничена четырьмя часами.
с 14 и до 80, и то если повезет сильно не сдохнуть в 50.
12:07:25 22-10-2025
что-то из-за калейдоскопа чиновничьих. бюджетных и депутатских перлов. как-то поблекли и затерлись знаменитые: гос-во не просило вас рожать и макарошки
12:13:53 22-10-2025
Ну что сказать, осень ни кого не щадит, даже сенаторшу)
12:29:47 22-10-2025
Может она своего ребенка или внука отправит работать с 14 . Но только реально работать, а не разносить листики в думе или еще где то или вообще просто числиться для стажа как это тоже бывает
14:55:06 22-10-2025
Юрий (12:29:47 22-10-2025) Может она своего ребенка или внука отправит работать с 14 . ... ну если в Совете Федерации бумажки из кабинета в кабинет перекладывать, то почему бы и не отправить. Школу закончит и сразу старшим специалистом по бумажкам в штат оформят.
12:30:32 22-10-2025
Давайте уже лет с семи, и пока не подохнет на работе.
12:33:36 22-10-2025
Подрезать у сенаторов зарплаты-и пенсий всем хватит
12:53:19 22-10-2025
А задавалась ли вопросом ,госпожа сенатор,какие отчисления в сумме оседают в пенсионном фонде с работающего гражданина ,например за 10 лет стажа,за 20или за 40лет?Если взять нынешний масштаб цен и чистую зарплату в 50 тыс. на руки ,то получится ,что за 10лет-в районе 2х миллионов.При таком раскладе можно ,отработав 30 лет,выходить на пенсию и жить на широкую ногу только на проценты ,не тратя основную скопленную сумму.Если учесть ,тех граждан ,которые не дожили до своей пенсии ,то получается ,что суммы там скапливаются гигантские.Из этого вытекает вопрос :Куда уплывают деньги из пенсионного фонда?И почему так озабочены тем ,что надо поработить и детей под предлогом накопления будущей пенсии?
13:56:01 22-10-2025
Повсекакий (12:53:19 22-10-2025) А задавалась ли вопросом ,госпожа сенатор,какие отчисления в... Не получится жить на проценты - они даже не покрывают инфляцию
14:20:25 22-10-2025
Гость (13:56:01 22-10-2025) Не получится жить на проценты - они даже не покрывают инфляц... Уважаемый ,а вы посчитайте-с одного миллиона 15-17% или 150-170 тыс. годовых.А с нескольких,например ,с 4-6 уже 600-1000 млн. руб.Поделите эту сумму на 12 месяцев.Совсем неплохо получается.
17:32:46 22-10-2025
Повсекакий (14:20:25 22-10-2025) Уважаемый ,а вы посчитайте-с одного миллиона 15-17% или 150-... С математикой у тебя очень туго! "с 4-6 уже 600-1000 млн. руб.Поделите эту сумму на 12 месяцев.Совсем неплохо получается."
Расскажи как тебе с 4 млн удалось получить проценты в 600 млн р, а то и миллиард?
08:58:17 23-10-2025
Гость (17:32:46 22-10-2025) С математикой у тебя очень туго! "с 4-6 уже 600-1000 млн. ру... Ежу должно быть понятно ,что это описка.Ясно что речь идёт об одном миллионе рублей ,а не о 1000 млн.Важно то ,что люди ,на свои накопленные средства могли бы жить богато,если бы их не обворовывали.
17:34:20 22-10-2025
Повсекакий (12:53:19 22-10-2025) А задавалась ли вопросом ,госпожа сенатор,какие отчисления в... 30 лет назад и даже 10 лет назад, ты и не мечтал о зарплате в 50 тыщ р. Через 10 лет купишь молка литр на 50 000 р.
09:09:27 23-10-2025
Гость (17:34:20 22-10-2025) 30 лет назад и даже 10 лет назад, ты и не мечтал о зарплате ... Не понимаю вас ,зачем прикидываться дураком?Зарплату 30 летней давности и нынешнюю как надо сравнивать ?По цифровым её значениям?Да ,нет ,дорогой друг,по покупательной способности.Так ,что нынешние 50 тыс.,могут оказаться меньше по этой способности тех 2-3 тысяч 30летней давности.Есть такое заблуждение ,что те давние деньги превратятся в ничто.Нет ,если бы их перечисляли мне на мой счёт,я бы их перевёл на валютный или золотой счёт.И оказался ещё и в выигрыше.Так что ,дорогой товарищ тито,не наводи тень на плетень.
13:34:56 23-10-2025
Повсекакий (09:09:27 23-10-2025) Не понимаю вас ,зачем прикидываться дураком?Зарплату 30 лет... Так и не прикидывайся. Нет никаких пенсионных накоплений от слова совсем. У нас пенсия- солидарная. Ты выплатил в пенсионный фонд эти и деньги сразу распределили между действующими пенсионерами, нигде эти деньги не лежат и проценты на них не идут. Твою пенсию обеспечат будущие работники. Вот только проблема - пенсионеров все больше, а работяг все меньше. Так что выдыхай, мечтатель.
10:04:57 24-10-2025
Гость (13:34:56 23-10-2025) Так и не прикидывайся. Нет никаких пенсионных накоплений от ... А мне не нужна твоя ,якобы ,солидарность,под предлогом которой оттуда уплывают деньги.Я не намерен содержать за свой счёт дармоедов разных мастей.Мне нужны мои деньги ,накопленные за годы моей трудовой деятельности .Чужие мне не нужны.А то поотгрохали дворцы по всей стране ,вопреки воле народа, за средства пенсионного фонда и прикрываются этой формулировкой.Солидарность у них ,видите ли.Пусть сделают индивидуальные счета трудящегося и обяжут работодателя перечислять на них эти 22% .Вот и не нужна тогда будет твоя солидарность и весь этот пенсионный фонд.Я сам тогда определю,исходя из своих накоплений ,когда мне можно будет выходить на пенсию.
12:57:18 22-10-2025
я все понял. Подъем по социальной лестнице - это как подъем в горы. Чем выше - тем меньше кислорода и тем хуже работает мозг. А рот ничего - работает - выдает всякий бред....
13:00:21 22-10-2025
Восхищен глубиной государственной мысли! Пусть пишет еще. Нам без дураков скучно...
13:02:30 22-10-2025
Хоть какие-то реальные предложения, молодец не боится говорить правду
13:07:21 22-10-2025
Пенсионные баллы, пенсионные баллы... до очередных реформаторов. Придут другие депутаты, и, на колу мочало - начинай сначала! С души воротит слушать эти "советы". Есть время учиться, есть время работать. Ни к чему хорошему совмещение учёбы с непрофильной работой не приводит.
13:10:35 22-10-2025
что ж не предложили поднять пенсионный возвраст до 85 лет - то???
14:11:43 22-10-2025
Гость (13:10:35 22-10-2025) что ж не предложили поднять пенсионный возвраст до 85 лет - ... Через год выборы в думу. Пока им низя про такое говорить
17:39:45 22-10-2025
Гость (14:11:43 22-10-2025) Через год выборы в думу. Пока им низя про такое говорить ... Как связаны выборы в госдуру и сенаторы?
13:17:27 22-10-2025
Сколько лет ребенку этой говорящей головы? Как давно ее ребенок работает? Где и как?
13:32:05 22-10-2025
сенаторша (говорящая голова типа карлина) лучше бы призывала понизить пенсионный возраст, нормальные зарплаты бюджетникам платить, начислять адекватно баллы к пенсии.....В цивилизованных странах детский труд запрещен.
13:47:20 22-10-2025
Вы копите на пенсию, а мы эти деньги потратим! Накопительную часть пенсию потратили на Олимпиаду в Сочи. Сейчас тупо занизили размер пенсии, а ничтожную пенсию забирают на ЖКХ и продукты.
14:57:45 22-10-2025
хоть один честный человек нашелся и объяснил, как оно по правде происходит и что простым людям этих баллов не накопить никогда, если не с 14 лет пашешь.
15:04:52 22-10-2025
Элен без ребят (14:57:45 22-10-2025) хоть один честный человек нашелся и объяснил, как оно по пра... Ленка, а ты у этой куклы уточни как давно ее ребятишка работает? И работает ли вообще? ТОгда уже и про честность можно будет поговорить.
16:56:42 22-10-2025
Раскудахтались. Мои дети работали летом в одной из торговых фирм. Продавцами-консультантами. По 4 часа в день. Зарабатывали себе на одежду и на развлечения. Не вижу ничего плохого в этом. Не болтались по улицам, не сидели в телефонах. В деревне мы с 3 класса работали - копны возили, на табаке - пасынковали, рубили, сушили. Я ещё и сигнальным работал - отмерял 20 саженей и ставил плакат красно-белый для летчика на "кукурузнике". Он опылял поле, потом махал мне крыльями. Не говорю уже про силос, картошку, свеклу и т.д. А сейчас большинство барчуками растет.
20:54:54 22-10-2025
Я с 14 работаю. Не помогло. Там каждые 5-10 лет всё обнуляется, как в тетрисе.
08:26:56 23-10-2025
Я выпускник детского сада и в школу идти не хочу- а только на работу-чтоб накопить себе на пенсию много денег. К тому времени на пенсию будут выходить наверное в 80 лет- вот денег-то накоплю. А взрослые говорят- государство обманет- они каждые 10 лет все обнуляют. Но я им не верю- прошу помощь мне устроиться на работу. Меньше 100000 не предлагать.