Сенатор рассказал, когда нужно повышать зарплаты россиянам
Для этого финансовые источники должны быть стабильными
07 марта 2025, 12:17, ИА Амител
Рост зарплат должен зависеть от уровня производительности труда, заявил "СенатИнформ" первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.
Ранее "Известия" сообщили, что большинство опрошенных работодателей запланировали повысить зарплату в 2025 году. В каких-то компаниях увеличат выплаты для всех сотрудников, а где-то – для некоторых специалистов.
Абрамов подчеркнул, что зарплаты, безусловно, необходимо повышать, но делать это нужно исходя из уровня производительности труда.
"Именно она напрямую влияет на эффективность и прибыль компаний и предприятий", – указал сенатор.
Абрамов пояснил, что для роста окладов нужны финансовые источники, которые есть не у всех компаний. Например, малому и среднему бизнесу сегодня сложно развиваться при существующих высоких процентных ставках по кредитам.
12:20:35 07-03-2025
"Абрамов подчеркнул, что зарплаты, безусловно, необходимо повышать, но делать это нужно исходя из уровня производительности труда."
Господин Абрамов, с вашей производительностью труда, и вобще вашей нужностью, вам вообще платить не нужно. С вас давно уже удерживать пора.
13:13:15 07-03-2025
Гость (12:20:35 07-03-2025) "Абрамов подчеркнул, что зарплаты, безусловно, необходимо по... ВЕРНО!!!!!
12:26:19 07-03-2025
"Рост зарплат должен зависеть от уровня производительности труда"- если нет денег не зарплаты откуда средства на переоборудование и модернизацию. Русских выгнать, иных нанять.
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Резервами роста производительности труда является технический прогресс: применение новой техники, совершенствование машин, внедрение комплексной автоматизации, инженерных коммуникаций, необходимых для выполнения процессов, а также передовых технологий и научных разработок способствуют повышению производительности труда, модернизация действующего оборудования.
12:31:00 07-03-2025
Неизвестно кому всё это сказал Абрамов, но он не компетентен в вопросе.
Для жертв ЕГЭ сойдёт.
13:03:46 07-03-2025
а Абрамов не в курсе, что в современном мире производительность труда дает роботизация промышленности, то есть количество промышленных роботов на 10 000 человек, в Южной Корее 1012 роботов, в Японии 364, а в среднем по миру 115 роботов, а вот в России всего 19 роботов. Так про какое повышение производительности труда все время лопочут эти министры, сенаторы и иже с ними, кто тяжелее ручки ничего не поднимал в своей жизни. Хотят от людей с лопатами производительности как от карьерного экскаватора? Так чудес не бывает.
16:07:58 07-03-2025
Олег (12:26:19 07-03-2025) "Рост зарплат должен зависеть от уровня производительности т... Скорее всего, депутатам это неведомо! Тем более пролробототехнику.
13:08:39 07-03-2025
Инфляция значит просто так сжирает зарплаты, для увеличения которой рост производительности труда нужно показывать. Странный вывод.
Я бы еще согласилась, что на размер инфляции обязательная индексация, а все, что выше за производительность.
Еще самое интересное, что производительность труда работников в большей степени зависит от работодателя- его вложений в оборудование, обучение персонала, в налаживание эффективных производственных процессов.
13:54:48 07-03-2025
Гость (13:08:39 07-03-2025) Инфляция значит просто так сжирает зарплаты, для увеличения ... Расскажите, уважаемый,где работодатель должен взять эти деньги при таких ставках? Если, конечно,он не тянет из бюджета
15:36:50 07-03-2025
Уважаемый (?) первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, Вы все знаете, так скажите нам, что Вы и ваши коллеги, конкретно, сделали для развития производства товаров потребления, для повышения производительности труда, для остановки инфляции? Почему допустили и не остановите главную причину кризиса?
17:00:15 07-03-2025
"Рост зарплат должен зависеть от уровня производительности труда.. " да, должен.. А не инфляция сегодня на первом месте? Кто-то (мы не знаем) повышает тарифы и далее по цепочке, вплоть до банков.. даже на пирамиду всё это тянет.. !
17:22:21 07-03-2025
здорово ))
то что люди находясь на работе думают где бы еще подзаработать, на производительности турда ну никак положительно не отражается.
кстати, интересно, сенатор свою-то производительность как оценивает)))
17:35:38 07-03-2025
Гость (17:22:21 07-03-2025)интересно, сенатор свою-то производительность как оценивает Они там все устали, аж спать не могут...
17:50:32 07-03-2025
"Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!"(С)
22:18:46 07-03-2025
если не повышать цены на всё без разбора, то и не нужно будет поднимать зарплаты...
20:02:08 08-03-2025
гость (22:18:46 07-03-2025) если не повышать цены на всё без разбора, то и не нужно буде... повышать ЗП можно бесконечно, но это приведет в тупик.
снижение расходов граждан- это единственно правильный путь. тогда и зарплат будет хватать.