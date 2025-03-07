Сенатор рассказал, когда нужно повышать зарплаты россиянам

Для этого финансовые источники должны быть стабильными

07 марта 2025, 12:17, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Рост зарплат должен зависеть от уровня производительности труда, заявил "СенатИнформ" первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

Ранее "Известия" сообщили, что большинство опрошенных работодателей запланировали повысить зарплату в 2025 году. В каких-то компаниях увеличат выплаты для всех сотрудников, а где-то – для некоторых специалистов.

Абрамов подчеркнул, что зарплаты, безусловно, необходимо повышать, но делать это нужно исходя из уровня производительности труда.

"Именно она напрямую влияет на эффективность и прибыль компаний и предприятий", – указал сенатор.

Абрамов пояснил, что для роста окладов нужны финансовые источники, которые есть не у всех компаний. Например, малому и среднему бизнесу сегодня сложно развиваться при существующих высоких процентных ставках по кредитам.