Серия взрывов и пожар: дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область

Информации о разрушениях и пострадавших нет

07 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область / Фото: Shot
Жители Волгоградской области сообщили о серии взрывов в небе над регионом. По предварительным данным, российская система ПВО сработала по украинским дронам. Об этом пишет Shot.

Со слов жителей города Суровикино, около 01:00 по местному времени было слышно громкое жужжание, характерное для пролетающих беспилотников, а затем раздалось около десяти мощных хлопков. После падения обломков одного из сбитых БПЛА очевидцы заметили возгорание. 

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Avatar Picture
Гость

07:37:34 07-08-2025

- "После падения обломков одного из сбитых БПЛА очевидцы заметили возгорание." ----- Обломки почему-то опасней самих дронов.

Avatar Picture
Гость

18:32:03 07-08-2025

Гость (07:37:34 07-08-2025) - "После падения обломков одного из сбитых БПЛА очевидцы зам... там потому что запал и взрывчатка то все равно детонируют

Avatar Picture
Гость

08:44:39 07-08-2025

ВСУ атаковали -- а российские атаковали?

Avatar Picture
Гость

18:32:21 07-08-2025

Гость (08:44:39 07-08-2025) ВСУ атаковали -- а российские атаковали?... ну почитай, если умеешь

