Серия взрывов и пожар: дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область
Информации о разрушениях и пострадавших нет
07 августа 2025, 07:30, ИА Амител
Последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область / Фото: Shot
Жители Волгоградской области сообщили о серии взрывов в небе над регионом. По предварительным данным, российская система ПВО сработала по украинским дронам. Об этом пишет Shot.
Со слов жителей города Суровикино, около 01:00 по местному времени было слышно громкое жужжание, характерное для пролетающих беспилотников, а затем раздалось около десяти мощных хлопков. После падения обломков одного из сбитых БПЛА очевидцы заметили возгорание.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
07:37:34 07-08-2025
- "После падения обломков одного из сбитых БПЛА очевидцы заметили возгорание." ----- Обломки почему-то опасней самих дронов.
18:32:03 07-08-2025
Гость (07:37:34 07-08-2025) - "После падения обломков одного из сбитых БПЛА очевидцы зам... там потому что запал и взрывчатка то все равно детонируют
08:44:39 07-08-2025
ВСУ атаковали -- а российские атаковали?
18:32:21 07-08-2025
Гость (08:44:39 07-08-2025) ВСУ атаковали -- а российские атаковали?... ну почитай, если умеешь