Информации о разрушениях и пострадавших нет

07 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область / Фото: Shot

Жители Волгоградской области сообщили о серии взрывов в небе над регионом. По предварительным данным, российская система ПВО сработала по украинским дронам. Об этом пишет Shot.

Со слов жителей города Суровикино, около 01:00 по местному времени было слышно громкое жужжание, характерное для пролетающих беспилотников, а затем раздалось около десяти мощных хлопков. После падения обломков одного из сбитых БПЛА очевидцы заметили возгорание.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда в целях безопасности ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.