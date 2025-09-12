Серийный убийца кошек появился в пригороде Барнаула
Последний случай произошел вечером 9 сентября
В барнаульском поселке Пригородный жители заявили о стрелке, который целенаправленно охотится на кошек. Один из случаев произошел вечером 9 сентября. Неизвестный застрелил домашнего кота прямо на территории частного участка. Об этом пишет Telegram-канал Barnaul 22.
Хозяйка погибшего животного рассказала, что кот редко покидал двор, жил в основном на двух соседних участках и часто лежал на спине. Судя по характеру ранения, выстрел был произведен сверху. Несмотря на попытки ветеринаров, спасти питомца не удалось – он скончался от кровопотери.
«После происшествия местные жители подтвердили, что в поселке периодически слышат одиночные выстрелы, и это уже не первый случай нападения на животных. По словам женщины, десять лет назад ее кот также подвергся нападению со стрельбой, но тогда выжил», – отмечает Telegram-канал.
Односельчане подозревают конкретного человека. В момент, когда был застрелен кот, на крыше его дома велись работы, и стрелявший, по их мнению, мог находиться именно там.
Жители поселка уже обратились в полицию, заявление принято. Они опасаются, что стрелок может остаться безнаказанным, и подчеркивают, что опасность грозит не только животным, но и людям, ведь выстрелы звучат прямо по участкам, где живут семьи и играют дети.
11:19:58 12-09-2025
Как то все за уши притянуто, больше похоже на какие-то фантазии кошатников. Выстрелы явно были не из огнестрельного оружия, иначе бы сразу было бы понятно откуда. Кот жил на соседних участках - ну вот и дошарился, мож цыпленка у кого-то придушил или еще что-то напакостил :-)
11:26:25 12-09-2025
Гость (11:19:58 12-09-2025) Как то все за уши притянуто, больше похоже на какие-то фанта... Покупают воздушку, регистрации нет. Покупают усиленную пружину, меняют и вперёд отстреливать всё живое в округе. Привлечь только если поймать, изъять ружьё и направить на экспертизу
17:34:52 12-09-2025
ВВП (11:26:25 12-09-2025) Покупают воздушку, регистрации нет. Покупают усиленную пружи... Вариант.
22:33:32 13-09-2025
Musik (17:34:52 12-09-2025) Вариант. ... Вариант -фигня, капканы в свободной продаже хоть на медведя. На кота номер 2 подойдет.
11:42:16 12-09-2025
Извергов в тюрьму!Одного уже определили за убийство щенка ,а теперь и этого надо. Да хорошо,лет эдак на пяток.Разобраться насколько он законно владеет оружием и почему применяет его в населённом пункте,помимо того что он сам по себе изверг,и кто дал ему право уничтожать чужих домашних питомцев.Гадёныш.
13:35:07 12-09-2025
Акакий (11:42:16 12-09-2025) Извергов в тюрьму!Одного уже определили за убийство щенка ,а... А кто дал право домашним котам шариться по чужим огородам и гадить там?
15:23:44 12-09-2025
Гость (13:35:07 12-09-2025) А кто дал право домашним котам шариться по чужим огородам и ... Это животное ,которое не понимает таких вещей.Это не значит ,что его надо убивать за это.Огородись высоченным металлическим забором и всё,проблема посещения огорода кошками будет решена.Я вот наблюдаю ,насколько опустилось и озверело наше общество,в советское время люди были добрее,а здесь глотку готовы перегрызть друг другу.
16:37:19 12-09-2025
Акакий (15:23:44 12-09-2025) Это животное ,которое не понимает таких вещей.Это не значит ... Ну огородись хоть тремя, с какого перепуга котопёсы на чужие участки лезут. Чел решил вопрос по другому, не строя заборы.
16:44:11 12-09-2025
Акакий (15:23:44 12-09-2025) Это животное ,которое не понимает таких вещей.Это не значит ... Хорош трындеть про совеЦкое время. "Уж мы этих кошек душили, душили. Душили. душили". Ну типа из них белок делать будут. пролетариям на польта...
16:59:34 12-09-2025
Гость (13:35:07 12-09-2025) А кто дал право домашним котам шариться по чужим огородам и ... Ну как кто, вон Окакушка. Интересно, что законодательство про капканы говорит?
13:32:42 12-09-2025
У меня технолог, очень активно возмущался бездействием власти в отношении собак, которые могут напугать ребёнка, а вчера пришёл просить, чтобы половину зарплаты в конверте выдавать, так как алименты своим детям платить не хочет. Гнида конечно, но с в/образованием. А садист из вышеизложенной статьи убивает котов потому, что убивать хочется, а убить человека тюрьмой наказуемо. Но при поддержки средне статистического обывателя эта грань в момент преодолевается.
13:58:55 12-09-2025
" Судя по характеру ранения, выстрел был произведен сверху."
Это с вертолета спецы тренируются! Ибо нефиг срать в чужой чеснок.
14:32:06 12-09-2025
самое главное этот убивальщик кошек чует зов крови. Он потом на людей пререйдет когда понабьет и сильнее зов почует. Так рождаются маньяки. Это начальная стадия. Если не поймать и не пролечить в стационаре и не наблюдать потом врачам то шибздец - ловить потом всей областью долго будут
15:31:42 12-09-2025
Наверное, повадился цыплят давить. Верно тут про зов крови пишут. Таких котов не перевоспитаешь, хозяева вероятно отказались унять распоясавшееся животное.
20:43:37 12-09-2025
Не дай бог стрельнешь моего рыжего кота-найду и стрелялку тебе в одно место засуну-понял?
09:23:53 13-09-2025
Петр (20:43:37 12-09-2025) Не дай бог стрельнешь моего рыжего кота-найду и стрелялку те... адресок подскажешь, суватель болезный?
22:34:54 13-09-2025
Гость (09:23:53 13-09-2025) адресок подскажешь, суватель болезный?... Он подстрекатель, хочет чтоб рыжих котов перестреляли))
22:30:50 13-09-2025
Петр (20:43:37 12-09-2025) Не дай бог стрельнешь моего рыжего кота-найду и стрелялку те... Подъезжай, возьми в руки что-нибудь, топор например, и ломись на участок.
09:33:05 13-09-2025
а никого не смущает из мстителей не смущает,что кот убит на своем участке?
10:42:37 13-09-2025
Гость (09:33:05 13-09-2025) а никого не смущает из мстителей не смущает,что кот убит на ... Троцкого вообще в Мексике убили. Главное, неотвратимость наказания.