Серийный убийца кошек появился в пригороде Барнаула

12 сентября 2025, 11:12, ИА Амител

В пригороде Барнаула застрелили домашнего кота / Фото: Barnaul 22

В барнаульском поселке Пригородный жители заявили о стрелке, который целенаправленно охотится на кошек. Один из случаев произошел вечером 9 сентября. Неизвестный застрелил домашнего кота прямо на территории частного участка. Об этом пишет Telegram-канал Barnaul 22.

Хозяйка погибшего животного рассказала, что кот редко покидал двор, жил в основном на двух соседних участках и часто лежал на спине. Судя по характеру ранения, выстрел был произведен сверху. Несмотря на попытки ветеринаров, спасти питомца не удалось – он скончался от кровопотери.

«После происшествия местные жители подтвердили, что в поселке периодически слышат одиночные выстрелы, и это уже не первый случай нападения на животных. По словам женщины, десять лет назад ее кот также подвергся нападению со стрельбой, но тогда выжил», – отмечает Telegram-канал.

Односельчане подозревают конкретного человека. В момент, когда был застрелен кот, на крыше его дома велись работы, и стрелявший, по их мнению, мог находиться именно там.

Жители поселка уже обратились в полицию, заявление принято. Они опасаются, что стрелок может остаться безнаказанным, и подчеркивают, что опасность грозит не только животным, но и людям, ведь выстрелы звучат прямо по участкам, где живут семьи и играют дети.

