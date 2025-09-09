В Новосибирске питбуль насмерть загрыз породистого кота

Инцидент случился недалеко от школы

09 сентября 2025, 17:40, ИА Амител

Хозяин питбуля / Фото: "КП-Новосибирск"

Возле лицея № 22 "Надежда Сибири" в Новосибирске произошел вопиющий случай жестокости. Днем 8 сентября питбуль напал на рыжего кота породы бобтейл и загрыз его на глазах у прохожих, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам очевидцев, хозяин бойцовской собаки спустил пса с поводка и безучастно наблюдал за тем, как его питомец преследовал беззащитное животное. После нападения мужчина поспешно покинул место происшествия вместе с собакой.

Местный житель Александр и его девушка сразу же отвезли истекающего кровью кота в ветеринарную клинику. К сожалению, врачи не смогли спасти животное – травмы оказались несовместимы с жизнью. У кота были обнаружены разрывы внутренних органов и обширные кровотечения.

«Действия хозяина собаки подпадают под статью о жестоком обращении с животными. Кроме того, выгул потенциально опасной породы без поводка и намордника вблизи школьной территории является нарушением правил содержания животных», – прокомментировала ситуацию новосибирский юрист Инесса Рябинина.

Очевидцы происшествия готовы обратиться в правоохранительные органы. Они надеются, что хозяина питбуля удастся идентифицировать по камерам видеонаблюдения и привлечь к ответственности.