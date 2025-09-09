В Новосибирске питбуль насмерть загрыз породистого кота
Инцидент случился недалеко от школы
09 сентября 2025, 17:40, ИА Амител
Возле лицея № 22 "Надежда Сибири" в Новосибирске произошел вопиющий случай жестокости. Днем 8 сентября питбуль напал на рыжего кота породы бобтейл и загрыз его на глазах у прохожих, сообщает "КП-Новосибирск".
По словам очевидцев, хозяин бойцовской собаки спустил пса с поводка и безучастно наблюдал за тем, как его питомец преследовал беззащитное животное. После нападения мужчина поспешно покинул место происшествия вместе с собакой.
Местный житель Александр и его девушка сразу же отвезли истекающего кровью кота в ветеринарную клинику. К сожалению, врачи не смогли спасти животное – травмы оказались несовместимы с жизнью. У кота были обнаружены разрывы внутренних органов и обширные кровотечения.
«Действия хозяина собаки подпадают под статью о жестоком обращении с животными. Кроме того, выгул потенциально опасной породы без поводка и намордника вблизи школьной территории является нарушением правил содержания животных», – прокомментировала ситуацию новосибирский юрист Инесса Рябинина.
Очевидцы происшествия готовы обратиться в правоохранительные органы. Они надеются, что хозяина питбуля удастся идентифицировать по камерам видеонаблюдения и привлечь к ответственности.
Виноват,конечно, кот.
17:52:37 09-09-2025
Гость (17:43:30 09-09-2025) Виноват,конечно, кот....
я так понимаю, это издевка и камешек в огород защитников собак? но это совершенно иной случай. это убийство, спровоцированное хозяином собаки. хозяином! так что, как ни крути, опять виноват человек
21:24:15 09-09-2025
Гость (17:52:37 09-09-2025) я так понимаю, это издевка и камешек в огород защитников... - "это убийство, спровоцированное хозяином собаки. хозяином!"--------- Гость, это не крик души, а истерика.
18:11:22 09-09-2025
Почему собаки без намордников и когда уже запретят держать таких страшных собак?!
22:55:15 09-09-2025
Гость (18:11:22 09-09-2025) Почему собаки без намордников и когда уже запретят держать т... Вот представьте себе, теперь разрешают в магазины заходить с собаками и без намордников на длинном поводке. Вот это как? Если сделаешь замечания, так хозяева ощериваются похлеще их питомцев
18:27:33 09-09-2025
Хозяин собаки форменный урод
19:24:45 09-09-2025
он это сделал специально, думаю. У них такие тренировки и развлечения.
Помню в 90-х у моего друга какой-то родственник разводил бойцовые породы собак для участия в боях.
Находил на улице дворняг, приводил домой. Какое-то время кормил, чтобы окрепли. А потом сводил свою собачатину с несчастным животным. Которая рвала его на куски. Не разу не видел, чтобы где-то про такое писали. Но наверняка такое творится и в наше время. Его не только привлечь, но и в гости домой к нему надо сходить с обыском. И в гараж и в погреб и прочее.
19:30:35 09-09-2025
Хорошо что не ребёнка... Надо при получении разрешения на таких собак справку от психиатра требовать!
20:42:10 09-09-2025
Собака у него была использована в качестве оружия, равносильно с топором за котейкой бегать. Был же случай, когда обученная собака меховые шапки с людей снимала, а хозяину предъявили собачку как орудие.
09:18:11 10-09-2025
как много минусов на адекватные комментарии... Видимо живодеров у нас хоть отбавляй
09:58:26 10-09-2025
хозяина вместе с собакой на фронт,пусть минные поля обезвреживают.
12:33:33 10-09-2025
Зачем Новосибирск? У нас свой такой в Лазурном 2 живет. В августе девочку собака рвала. Так до сих пор выводят эту собаку без намордника, и владелец никак не пострадал.