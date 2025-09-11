Водитель выбросил трех беспомощных котят в мусорный контейнер в Бердске. Видео

Мужчину нашли по камерам видеонаблюдения

11 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

В Бердске водитель выбросил в мусорный контейнер нескольких котят. Инцидент попал на камеры наблюдения, после чего мужчину удалось установить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Очевидцы рассказали, что мужчина подъехал к площадке, достал животных из багажника и выбросил их в контейнер. Котят обнаружили работники шиномонтажки и сообщили о случившемся.

«Водителя вычислили по камерам и пристыдили», – пишет Telegram-канал.

Животным нашли новых хозяев. Заявление в полицию очевидцы подавать не стали, однако рассчитывают, что правоохранительные органы установят личность мужчины по номерным знакам автомобиля.

Ранее сообщалось, что неизвестный выкинул новорожденных котят в мусорный бак в Барнауле.