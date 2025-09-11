НОВОСТИПроисшествия

Водитель выбросил трех беспомощных котят в мусорный контейнер в Бердске. Видео

Мужчину нашли по камерам видеонаблюдения

11 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

В Бердске водитель выбросил в мусорный контейнер нескольких котят. Инцидент попал на камеры наблюдения, после чего мужчину удалось установить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Очевидцы рассказали, что мужчина подъехал к площадке, достал животных из багажника и выбросил их в контейнер. Котят обнаружили работники шиномонтажки и сообщили о случившемся.

«Водителя вычислили по камерам и пристыдили», – пишет Telegram-канал.

Животным нашли новых хозяев. Заявление в полицию очевидцы подавать не стали, однако рассчитывают, что правоохранительные органы установят личность мужчины по номерным знакам автомобиля.

Ранее сообщалось, что неизвестный выкинул новорожденных котят в мусорный бак в Барнауле.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

09:15:09 11-09-2025

Раньше их в ведре топили. И никто не жаловался.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:58 11-09-2025

Гость (09:15:09 11-09-2025) Раньше их в ведре топили. И никто не жаловался. ... А еще ненужных младенцев выносили на мороз или в лес. Или "присыпали". И тоже никто не жаловался. Вы сейчас хотите что сказать-то? Что это нормальный поступок?

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:31 11-09-2025

Гость (09:15:09 11-09-2025) Раньше их в ведре топили. И никто не жаловался. ... Ну эти то сразу начинают ныть - за чтооооо мнеееее, когда за это вдруг свыше прилетает. Ничего и ни у кого в этой жизни не бывает просто так, все бывает за что то.

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:59 11-09-2025

Гость (10:04:31 11-09-2025) Ну эти то сразу начинают ныть - за чтооооо мнеееее, когда за... Так и кутятам тем за что-то, по такой философии.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:13 11-09-2025

Гость (10:24:59 11-09-2025) Так и кутятам тем за что-то, по такой философии.... Кутята те еще и подумать ни о чем не успели, не то что что то сотворить. А вот некоторые человечики хорошо себе наскребают.

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:37 11-09-2025

Гость (10:36:13 11-09-2025) Кутята те еще и подумать ни о чем не успели, не то что что т... Насколько я помню эту концепцию, там система "взаиморасчётов" не ограничивается рамками одной жизни. Эти котята и родились котятами и прошли это испытание, возможно, из-за грехов прошлой жизни. Может, один из них был Чикатило, другой - Винничевский, ну и так далее...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:38 11-09-2025

Гость (10:41:37 11-09-2025) Насколько я помню эту концепцию, там система "взаиморасчётов... это, конечно, удобно сваливать свои дела на теорию и на прошлые жизни)) но не прокатит.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:52 11-09-2025

Гость (10:54:38 11-09-2025) это, конечно, удобно сваливать свои дела на теорию и на про... Конечно, не прокатит. Нужно делать добро и умножать его в этом мире. Я лишь обратил внимание, что эту новость можно подать и под другим углом, противоположным сегодняшнему тренду.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:43 11-09-2025

Жалко, конечно. А что делать? В деревне каждая хозяйка несколько раз в год топит кутят, щенят. Это по-своему как раз ответственное отношение.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:05 11-09-2025

Гость (09:46:43 11-09-2025) Жалко, конечно. А что делать? В деревне каждая хозяйка неско... Жалко, конечно. А что делать? - элементарно, стерилизовать. А если нет желания/возможности, то и нефиг заводить питомцев

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:01 11-09-2025

Гость (12:22:05 11-09-2025) Жалко, конечно. А что делать? - элементарно, стерилизовать. ... Ты, наверное, в деревне никогда и не был, умник? Никто там тебе не будет прибившихся ко двору шавок и котов стерилизовать. Накормить могут, да. А в остальном им грош цена в базарный день.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:13 11-09-2025

утопить в ведре и оставить подыхать в помойке - две большие разницы

  -38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:49 11-09-2025

Гость (09:53:13 11-09-2025) утопить в ведре и оставить подыхать в помойке - две большие ... Серьезно? Для себя что выбрала бы, интересно?)

  38 Нравится
Ответить
