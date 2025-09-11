Водитель выбросил трех беспомощных котят в мусорный контейнер в Бердске. Видео
Мужчину нашли по камерам видеонаблюдения
11 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
В Бердске водитель выбросил в мусорный контейнер нескольких котят. Инцидент попал на камеры наблюдения, после чего мужчину удалось установить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Очевидцы рассказали, что мужчина подъехал к площадке, достал животных из багажника и выбросил их в контейнер. Котят обнаружили работники шиномонтажки и сообщили о случившемся.
«Водителя вычислили по камерам и пристыдили», – пишет Telegram-канал.
Животным нашли новых хозяев. Заявление в полицию очевидцы подавать не стали, однако рассчитывают, что правоохранительные органы установят личность мужчины по номерным знакам автомобиля.
Ранее сообщалось, что неизвестный выкинул новорожденных котят в мусорный бак в Барнауле.
09:15:09 11-09-2025
Раньше их в ведре топили. И никто не жаловался.
09:49:58 11-09-2025
Гость (09:15:09 11-09-2025) Раньше их в ведре топили. И никто не жаловался. ... А еще ненужных младенцев выносили на мороз или в лес. Или "присыпали". И тоже никто не жаловался. Вы сейчас хотите что сказать-то? Что это нормальный поступок?
10:04:31 11-09-2025
Гость (09:15:09 11-09-2025) Раньше их в ведре топили. И никто не жаловался. ... Ну эти то сразу начинают ныть - за чтооооо мнеееее, когда за это вдруг свыше прилетает. Ничего и ни у кого в этой жизни не бывает просто так, все бывает за что то.
10:24:59 11-09-2025
Гость (10:04:31 11-09-2025) Ну эти то сразу начинают ныть - за чтооооо мнеееее, когда за... Так и кутятам тем за что-то, по такой философии.
10:36:13 11-09-2025
Гость (10:24:59 11-09-2025) Так и кутятам тем за что-то, по такой философии.... Кутята те еще и подумать ни о чем не успели, не то что что то сотворить. А вот некоторые человечики хорошо себе наскребают.
10:41:37 11-09-2025
Гость (10:36:13 11-09-2025) Кутята те еще и подумать ни о чем не успели, не то что что т... Насколько я помню эту концепцию, там система "взаиморасчётов" не ограничивается рамками одной жизни. Эти котята и родились котятами и прошли это испытание, возможно, из-за грехов прошлой жизни. Может, один из них был Чикатило, другой - Винничевский, ну и так далее...
10:54:38 11-09-2025
Гость (10:41:37 11-09-2025) Насколько я помню эту концепцию, там система "взаиморасчётов... это, конечно, удобно сваливать свои дела на теорию и на прошлые жизни)) но не прокатит.
11:34:52 11-09-2025
Гость (10:54:38 11-09-2025) это, конечно, удобно сваливать свои дела на теорию и на про... Конечно, не прокатит. Нужно делать добро и умножать его в этом мире. Я лишь обратил внимание, что эту новость можно подать и под другим углом, противоположным сегодняшнему тренду.
09:46:43 11-09-2025
Жалко, конечно. А что делать? В деревне каждая хозяйка несколько раз в год топит кутят, щенят. Это по-своему как раз ответственное отношение.
12:22:05 11-09-2025
Гость (09:46:43 11-09-2025) Жалко, конечно. А что делать? В деревне каждая хозяйка неско... Жалко, конечно. А что делать? - элементарно, стерилизовать. А если нет желания/возможности, то и нефиг заводить питомцев
14:10:01 11-09-2025
Гость (12:22:05 11-09-2025) Жалко, конечно. А что делать? - элементарно, стерилизовать. ... Ты, наверное, в деревне никогда и не был, умник? Никто там тебе не будет прибившихся ко двору шавок и котов стерилизовать. Накормить могут, да. А в остальном им грош цена в базарный день.
09:53:13 11-09-2025
утопить в ведре и оставить подыхать в помойке - две большие разницы
10:10:49 11-09-2025
Гость (09:53:13 11-09-2025) утопить в ведре и оставить подыхать в помойке - две большие ... Серьезно? Для себя что выбрала бы, интересно?)