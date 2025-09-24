Сестра умершего обвиняемого в убийстве девочки под Новосибирском просит прекратить дело

Мать погибшей девочки не стала возражать против прекращения дела, оставив вопрос на усмотрение суда

24 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Олег Голдин и его супруга / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирском областном суде состоялось заседание по уголовному делу Олега Голдина, обвиняемого в убийстве десятилетней девочки с особой жестокостью. Женщина отдала ребенка на время своим друзьям, а те, по версии следствия, морили ее голодом и избивали крапивой. Подсудимый скончался 14 августа в туберкулезной больнице при СИЗО, где находился под стражей с июня 2024 года, сообщает "КП-Новосибирск".

Родная сестра умершего подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого. Однако суд отложил рассмотрение вопроса, чтобы лично заслушать позицию сестры Голдина и разъяснить ей процессуальные права.

«Мать погибшей девочки не стала возражать против прекращения дела, оставив вопрос на усмотрение суда. При этом судебный процесс продолжается в отношении супруги умершего – Анны Голдиной, которая обвиняется в истязании ребенка. По версии следствия, женщина знала о жестоком обращении с девочкой, но не препятствовала действиям мужа», – пишет издание.

Как пояснил новосибирский адвокат Константин Зиновьев, прекращение дела по смерти обвиняемого не означает снятия вины, но лишает потерпевших возможности взыскать компенсацию морального вреда, поскольку эти обязательства не переходят по наследству. При этом расходы на погребение ребенка могут быть взысканы с родственников умершего.