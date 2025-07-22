Шадаев: использование экстремистских соцсетей не будет наказываться штрафами

Кроме того, закон о наказании за поиск экстремистских материалов не коснется и тех, кто не имел злого умысла

22 июля 2025, 18:55, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, разъясняя принятый Госдумой законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов.

"Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам – это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее", – сказал он.

Шадаев добавил, что если пользователь не знает, что материал включен в реестр экстремистских материалов Минюста РФ, и у него нет злого умысла, то даже с использованием VPN он не будет подвергаться наказанию.

РИА Новости отмечает, что таким образом россиян не оштрафуют за просмотр соцсетей Facebook* и Instagram*, которые принадлежат экстремистской Meta, посещение иных заблокированных сайтов и жалобы на экстремистский контент. Кроме того, выявлять нарушителей планируют по обращениям граждан.

* Принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена