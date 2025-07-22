Шадаев: использование экстремистских соцсетей не будет наказываться штрафами
Кроме того, закон о наказании за поиск экстремистских материалов не коснется и тех, кто не имел злого умысла
22 июля 2025, 18:55, ИА Амител
Использование соцсетей россиянами не будет наказываться, даже если они признаны экстремистскими. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, разъясняя принятый Госдумой законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов.
"Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только к конкретным материалам – это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее", – сказал он.
Шадаев добавил, что если пользователь не знает, что материал включен в реестр экстремистских материалов Минюста РФ, и у него нет злого умысла, то даже с использованием VPN он не будет подвергаться наказанию.
РИА Новости отмечает, что таким образом россиян не оштрафуют за просмотр соцсетей Facebook* и Instagram*, которые принадлежат экстремистской Meta, посещение иных заблокированных сайтов и жалобы на экстремистский контент. Кроме того, выявлять нарушителей планируют по обращениям граждан.
* Принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
01:31:46 23-07-2025
Гран мерси за "поблажку", господа инквизиторы!
09:06:51 23-07-2025
Гость (01:31:46 23-07-2025) Гран мерси за "поблажку", господа инквизиторы!... ну это только его мнение, мнение у судей может быть другим