SHAMAN представит Россию на торжественном мероприятии в Северной Корее

Визит проходит в рамках культурного обмена между двумя странами

14 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Певец SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel

Известный российский исполнитель Shaman посетил Северную Корею в составе официальной делегации Министерства культуры РФ. Визит приурочен к 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ЦТАК.

Делегацию возглавляет заместитель министра культуры России Андрей Малышев. В состав культурной миссии также вошли:

ансамбль песни и пляски РВСН "Красная Звезда";

ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

На официальной встрече в Пхеньяне российскую делегацию принимал заместитель министра культуры КНДР Пак Ген Чхоль. Визит проходит в рамках культурного обмена между двумя странами и призван укрепить двусторонние отношения в сфере искусства.

Ранее сообщалось, что SHAMAN представит Россию на "Интервидении".