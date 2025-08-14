SHAMAN представит Россию на торжественном мероприятии в Северной Корее
Визит проходит в рамках культурного обмена между двумя странами
14 августа 2025, 18:00, ИА Амител
Известный российский исполнитель Shaman посетил Северную Корею в составе официальной делегации Министерства культуры РФ. Визит приурочен к 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ЦТАК.
Делегацию возглавляет заместитель министра культуры России Андрей Малышев. В состав культурной миссии также вошли:
ансамбль песни и пляски РВСН "Красная Звезда";
ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.
На официальной встрече в Пхеньяне российскую делегацию принимал заместитель министра культуры КНДР Пак Ген Чхоль. Визит проходит в рамках культурного обмена между двумя странами и призван укрепить двусторонние отношения в сфере искусства.
Ранее сообщалось, что SHAMAN представит Россию на "Интервидении".
Принято именовать КНДР.
тут уже никому не нужен?
Гость (22:15:23 14-08-2025) тут уже никому не нужен?... да и раньше не обо нужен был, кроме заинтересованных граждан.