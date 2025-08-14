НОВОСТИОбщество

SHAMAN представит Россию на торжественном мероприятии в Северной Корее

Визит проходит в рамках культурного обмена между двумя странами

14 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Певец SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel
Известный российский исполнитель Shaman посетил Северную Корею в составе официальной делегации Министерства культуры РФ. Визит приурочен к 80-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ЦТАК.

Делегацию возглавляет заместитель министра культуры России Андрей Малышев. В состав культурной миссии также вошли:

  • ансамбль песни и пляски РВСН "Красная Звезда";

  • ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

На официальной встрече в Пхеньяне российскую делегацию принимал заместитель министра культуры КНДР Пак Ген Чхоль. Визит проходит в рамках культурного обмена между двумя странами и призван укрепить двусторонние отношения в сфере искусства.

Ранее сообщалось, что SHAMAN представит Россию на "Интервидении".

Комментарии 3

Avatar Picture
dok_СФ

19:38:39 14-08-2025

Принято именовать КНДР.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:23 14-08-2025

тут уже никому не нужен?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:52:58 15-08-2025

Гость (22:15:23 14-08-2025) тут уже никому не нужен?... да и раньше не обо нужен был, кроме заинтересованных граждан.

  2 Нравится
Ответить
