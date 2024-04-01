Сибирская делегация сельхозтоваропроизводителей посетила крупное производство в Китае
"LovolСибирь" продолжает развитие сельского хозяйства, внедрение передовых технологий и инноваций на территории Сибири
01 апреля 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KC2Rr
Делегация крупных сельхозтоваропроизводителей Алтайского края и других регионов Сибири посетила корпорацию Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology CO., LTD* – известного производителя сельскохозяйственных и строительных машин в Китайской народной республике.
Официальный дистрибьютор бренда Lovol по Сибирскому Федеральному округу, компания "LovolСибирь" организовала многочисленную делегацию (более 50-ти аграриев), чтобы познакомить их с одним из крупнейших производств тракторов и зерноуборочных комбайнов в мире, которые славятся своим качеством.
Гости посетили производственные цеха, где увидели процесс производства техники. Участников экскурсии впечатлил масштаб, инновационные решения, передовые технологии и методы производства, которые применяют на заводе Китая.
А еще состоялась деловая конференция, на которой обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Обе стороны выразили заинтересованность в укреплении партнерских отношений и подписали контракты на покупку техники на сумму более полумиллиарда рублей.
Культурная программа тоже была насыщенной.
Участники делегации:
- посетили основные достопримечательности, китайские храмы и дворцы;
- насладились красотой архитектуры и ландшафтного дизайна современного Пекина;
- оценили ценности и традиции китайского народа.
Все это сыграло важную роль в укреплении отношений двух стран. Взаимное понимание и уважение культурных различий – основа для развития дружественных отношений между партнерами.
Данный визит поддерживает правильный вектор развития партнерских отношений, заданный правительствами стран и вносит весомый вклад в торговый оборот между Россией и Китаем, уверены в компании.
Официальный дилер техники Lovol в России
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