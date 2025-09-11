Сибиряк, угрожавший ребенку ружьем, получил штраф 50 тысяч рублей

Мужчина перебрал с алкоголем и поссорился со школьником

11 сентября 2025, 17:40, ИА Амител

Мужчина возле детской площадки / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Новосибирской области жителя Маслянинского района обязали выплатить компенсацию школьнику, которому он угрожал убийством. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с подростком, после чего направил на него охотничье ружье и пригрозил расправой.

«Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Кроме того, Черепановский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и постановил взыскать с осужденного в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что школьник испытал сильный страх за свою жизнь.

