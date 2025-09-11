Сибиряк, угрожавший ребенку ружьем, получил штраф 50 тысяч рублей
Мужчина перебрал с алкоголем и поссорился со школьником
11 сентября 2025, 17:40, ИА Амител
В Новосибирской области жителя Маслянинского района обязали выплатить компенсацию школьнику, которому он угрожал убийством. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в мае 2023 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с подростком, после чего направил на него охотничье ружье и пригрозил расправой.
«Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Кроме того, Черепановский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и постановил взыскать с осужденного в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.
В прокуратуре рассказали, что школьник испытал сильный страх за свою жизнь.
18:13:03 11-09-2025
Нехило школьник подзаработал, спровоцировав угрозу в свой адрес! Кстати спросить: что за "свидетели" подтвердили его показания (если таковые были вообще)?
11:08:34 12-09-2025
Не знаю, что именно в этом случае произошло, но есть один способ, как ставить на место "детишек" тогда, когда они пакостят, если мягко говоря. Перед замечанием им начните снимать их на телефон. Они к этому не привыкли и по инерции всю свою суть и покажут. А потом выкладывать эти записи в те же чаты районов или в паблики. Вот этого они боятся - огласки.
11:22:31 12-09-2025
Гость (11:08:34 12-09-2025) Не знаю, что именно в этом случае произошло, но есть один сп... вы серьезно? по телефону кирпичом не получали ни разу?