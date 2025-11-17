Сильно вибрирует. Водители массово жалуются на очередной дефект руля в новых Lada Vesta

Дилеры признают, что о проблеме знают

Владельцы новых Lada Vesta снова жалуются на качество сборки: после проблем с электроникой всплыла еще одна массовая неисправность – у машин 2025 года выпуска сильно вибрирует руль во время движения.

Как выяснил Shot, речь идет о версиях с двигателем 1,6 литра и вариатором. Водители сообщают, что на руле ощущается такая тряска, что на него невозможно поставить даже пластиковую бутылку с водой – ее сразу сбивает вибрацией.

По словам автомобилистов, источник проблемы – бракованные подушки двигателя, из-за которых мотор передает вибрацию на кузов и рулевую колонку. Запчасть можно заменить самостоятельно, и обойдется это примерно в 10 тысяч рублей, но многие утверждают, что замена не помогает – дефект остается.

«Дилеры признают, что о проблеме знают, и подтверждают ее массовый характер. Предположительно, брак идет с завода, однако официальных отзывных кампаний пока не объявлено», – отмечает Telegram-канал.

Ранее у новых Lada Iskra начали массово выходить из строя электронные системы уже после одной-двух тысяч километров пробега. Владельцы жалуются, что перестают работать обогрев и омыватель лобового стекла, задний парктроник и система стабилизации ESP.