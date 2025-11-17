Сильно вибрирует. Водители массово жалуются на очередной дефект руля в новых Lada Vesta
Дилеры признают, что о проблеме знают
17 ноября 2025, 15:45, ИА Амител
Владельцы новых Lada Vesta снова жалуются на качество сборки: после проблем с электроникой всплыла еще одна массовая неисправность – у машин 2025 года выпуска сильно вибрирует руль во время движения.
Как выяснил Shot, речь идет о версиях с двигателем 1,6 литра и вариатором. Водители сообщают, что на руле ощущается такая тряска, что на него невозможно поставить даже пластиковую бутылку с водой – ее сразу сбивает вибрацией.
По словам автомобилистов, источник проблемы – бракованные подушки двигателя, из-за которых мотор передает вибрацию на кузов и рулевую колонку. Запчасть можно заменить самостоятельно, и обойдется это примерно в 10 тысяч рублей, но многие утверждают, что замена не помогает – дефект остается.
«Дилеры признают, что о проблеме знают, и подтверждают ее массовый характер. Предположительно, брак идет с завода, однако официальных отзывных кампаний пока не объявлено», – отмечает Telegram-канал.
Ранее у новых Lada Iskra начали массово выходить из строя электронные системы уже после одной-двух тысяч километров пробега. Владельцы жалуются, что перестают работать обогрев и омыватель лобового стекла, задний парктроник и система стабилизации ESP.
15:54:06 17-11-2025
Зачем они на руль ставят бутылку с водой?
16:02:33 17-11-2025
Ну вот , что за народ, один сплошной негатив
16:38:17 17-11-2025
Закрадываются мысли в мою бестолковку - если не могут сделать нормальное авто-то как же тогда самолеты например... Или еще какая техника?
10:25:04 18-11-2025
Может этот говнотаз пора разогнать?
Ну не могут, ну сколько можно в них вливать средств и поддерживать, душить других производитлей?
Ну переквалифицируйте, пусть выпускают товары народного потребления, галоши, ведра, грабли...там вроде сложно что то испортить...
11:48:13 18-11-2025
Гость (10:25:04 18-11-2025) Может этот говнотаз пора разогнать? Ну не могут, ну скол... испортить сложно, но они постараются.
20:04:30 19-11-2025
Гость (15:54:06 17-11-2025) Зачем они на руль ставят бутылку с водой?... Зачем они руль ставят на бутылку с водой?!