НОВОСТИТранспорт

Сильно вибрирует. Водители массово жалуются на очередной дефект руля в новых Lada Vesta

Дилеры признают, что о проблеме знают

17 ноября 2025, 15:45, ИА Амител

Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru
Автомобиль Lada Vesta / Фото: amic.ru

Владельцы новых Lada Vesta снова жалуются на качество сборки: после проблем с электроникой всплыла еще одна массовая неисправность – у машин 2025 года выпуска сильно вибрирует руль во время движения.

Как выяснил Shot, речь идет о версиях с двигателем 1,6 литра и вариатором. Водители сообщают, что на руле ощущается такая тряска, что на него невозможно поставить даже пластиковую бутылку с водой – ее сразу сбивает вибрацией.

По словам автомобилистов, источник проблемы – бракованные подушки двигателя, из-за которых мотор передает вибрацию на кузов и рулевую колонку. Запчасть можно заменить самостоятельно, и обойдется это примерно в 10 тысяч рублей, но многие утверждают, что замена не помогает – дефект остается.

«Дилеры признают, что о проблеме знают, и подтверждают ее массовый характер. Предположительно, брак идет с завода, однако официальных отзывных кампаний пока не объявлено», – отмечает Telegram-канал.

Ранее у новых Lada Iskra начали массово выходить из строя электронные системы уже после одной-двух тысяч километров пробега. Владельцы жалуются, что перестают работать обогрев и омыватель лобового стекла, задний парктроник и система стабилизации ESP.

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

"Дефекты и проблемы с электроникой". АвтоВАЗ незаметно свернул выпуск Lada Aura

Даже в регионах-лидерах у дилеров остались непроданные машины
НОВОСТИТранспорт

Транспорт Россия Авто

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:54:06 17-11-2025

Зачем они на руль ставят бутылку с водой?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:33 17-11-2025

Ну вот , что за народ, один сплошной негатив

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

16:38:17 17-11-2025

Закрадываются мысли в мою бестолковку - если не могут сделать нормальное авто-то как же тогда самолеты например... Или еще какая техника?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:04 18-11-2025

Может этот говнотаз пора разогнать?
Ну не могут, ну сколько можно в них вливать средств и поддерживать, душить других производитлей?
Ну переквалифицируйте, пусть выпускают товары народного потребления, галоши, ведра, грабли...там вроде сложно что то испортить...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:48:13 18-11-2025

Гость (10:25:04 18-11-2025) Может этот говнотаз пора разогнать? Ну не могут, ну скол... испортить сложно, но они постараются.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

20:04:30 19-11-2025

Гость (15:54:06 17-11-2025) Зачем они на руль ставят бутылку с водой?... Зачем они руль ставят на бутылку с водой?!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров